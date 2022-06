Miguel Ontiveros Alonso da charla de “compliance”

“En México, el 99% de las empresas que conozco no solamente no tienen ‘compliance’, no saben ni lo que es”, manifestó el doctor Miguel Ontiveros Alonso en la conferencia “Compliance y desarrollo profesional”, que impartió anoche en la Universidad Modelo.

La ponencia del doctor Ontiveros se enmarcó en la presentación de las maestrías en Derecho Estratégico y Dirección Jurídica, que se ofrecen en la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la institución académica.

Docente de ambas maestrías, el doctor Ontiveros basó su presentación en cinco preguntas que él mismo respondió: ¿Qué es y para qué sirve el “compliance”?, ¿Qué impacto tiene el “compliance” en el desarrollo profesional?, ¿Sirve el “compliance” a quienes no forman parte de la abogacía?, ¿Por qué se dice que el “compliance” es el futuro del sistema de justicia? y ¿Se aplica el “compliance” en México?

Al inicio de su presentación, el catedrático señaló que el “compliance” —o teoría del cumplimiento normativo— se aplica, antes del Derecho Penal, al Derecho Administrativo, Mercantil y Laboral. “Después de la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia y seguridad pública, también aplica a las organizaciones y, precisamente, Yucatán fue uno de los primeros estados que reformó su Código Penal para reincorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.

El ponente, que también es socio fundador de Criminal Compliance México, compartió que, salvo la Universidad Benito Juárez del estado de Oaxaca, él no conoce ninguna sola institución de nivel superior que haya incorporado en sus programas de posgrado la responsabilidad penal de las jurídicas ni el “compliance”.

“No lo han visto y ya se está aplicando en fiscalías, en tribunales, en secretarías de medio ambiente, de gobierno y municipalidades”.

Explicó que el “compliance” se refiere a hacer las cosas como se deben.

En otra parte de su ponencia, señaló que es muy difícil pensar en un delito en el que no tenga que ver una persona jurídica, y el criterio mentor para determinar si hay o no cualquier tipo de responsabilidad es mediante el cumplimiento.

A la pregunta de si se aplica el “compliance” en México, admitió que es difícil, pero las reglas ya están establecidas, por ejemplo, en el Código Nacional de Procesos Penales y el Código Penal de Yucatán.— Iván Canul Ek