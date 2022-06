Alumnos sobresalientes: estudiantes de la Marista con el mejor promedio

A la espera de concluir plenamente sus estudios en este 2022, los mejores promedios de 14 licenciaturas y cuatro maestrías de la Universidad Marista de Mérida hablan de los motivos por los cuales eligieron sus especialidades y el esfuerzo que ha significado terminar a la cabeza de su generación.

Las opciones que la carrera ofrece en el mercado laboral, la novedad, la tradición familiar y el afán de servir a la comunidad figuran entre las principales razones de su elección.

Por otro lado, coinciden en que el amor a lo que se estudia, la disciplina, el deseo de superarse, la organización y la responsabilidad sustentan la estrategia de aprovechamiento de la educación profesional.

Licenciaturas

Patricio Rendón Millet, de 23 años y originario de Mérida, obtuvo el mejor promedio en Ingeniería Industrial y de Sistemas con 97.32 puntos.

“En un principio no había decidido qué estudiar, pero con las bases físico-matemáticas no me fue difícil decidirme por esta especialidad, que ofrece un amplio mercado de desarrollo profesional”, señala.

Giancarlo Serrano Fernández, meridano, de 23 años, mejor promedio de Administración (95.03):

“Es una licenciatura con uno de los planes de estudios más atractivos para mí. La administración abarca muchos campos de la vida empresarial, los profesionales de la misma siempre son requeridos”.

Melissa Cabrera Alfaro, 23 años, meridana, de Administración de Recursos Naturales (94.66):

“Esta carrera tiene relación con el futuro de la humanidad y el desarrollo sustentable que se encuentra en boga, nos remite a los cambios en la forma de vivir, ser más empáticos con el entorno y la naturaleza, nos propone una forma de vida armónica y disfrutable”.

Natalia Gómez Cruz, de 22 años, originari de Mérida, de Administración Turística (96.78): “Viví muchos años en Cancún, un polo turístico muy importante; entendí que esta actividad tiene grandes posibilidades de desarrollo profesional y supone una empatía muy cercana con el turismo”.

Enrique Martínez Barroso, 23 años, meridano, de Arquitectura (96.74):

“La Arquitectura y el desarrollo de espacios inmobiliarios han tenido un gran auge en Yucatán en los últimos años, lo que abre un amplio campo laboral y de crecimiento profesional para los egresados”.

Marisol López Molina, 23 años, meridana, de Contaduría (96.22):

“Mi padre fue mi inspiración, él era contador y amaba su trabajo, aprendí de él lo que había detrás de la labor de los contadores, quizá por esa razón llegué queriendo la carrera y ahora con las nuevas tecnologías el trabajo es aun más interesante, cuidadoso y dinámico”.

Sergio Ricardo Pérez Sánchez, 23 años, de Mérida, de Derecho (99.31):

“Cuando tienes 18 años es difícil decidir la carrera que marcará tu futuro profesional y como persona. Al final entendí que las bases del Derecho se aplican prácticamente en todos los ámbitos de la vida, son omnipresentes, por eso la escogí”.

Ana Gabriela Barahona Peniche, 23 años, de Mérida, de Diseño de Interiores (93.76): “El Diseño de Interiores tiene un fuerte impacto en el estado de ánimo de las personas que habitan un espacio. Un entorno o atmósfera tiene repercusiones en el estado de ánimo de la gente, qué mejor forma de disfrutar un rincón de la casa o lugar de trabajo que tener una buena actitud estimulada por el lugar”.

María Fernanda Solís Cetina, 23 años, de Mérida, de Mercadotecnia (97.71): La carrera “aborda muchos aspectos en los que no siempre reparamos cuando un cliente adquiere un bien o servicio; el proceso para llegar al satisfactor es interesante”.

Jennifer Herrera Cámara, 24 años, de Mérida, Nutrición (93.88): “Busqué una carrera relacionada con la salud para trabajar por el bienestar de las personas. Nutrición cumple con mis expectativas porque la alimentación es fundamental en el desarrollo de las personas. No solo cura, también previene”.

Carolina Gisela Ricalde Quijano, 22 años, de Campeche, de Psicología (98.23):

“Me atrajo entender cómo piensan y actúan las personas, luego entendí el enorme campo de desarrollo que tiene la Psicología, especialmente después de que la pandemia del Covid-19 incrementara los cuadros de ansiedad y otros trastornos”.

María del Mar Mendicuti Carrillo, 25 años, originaria de Mérida, de Medicina (95.25): “Me permitió descubrir que la Medicina es una especialidad de vocación y humanismo, en la que no solo se cura la enfermedad o se previene, sino que nos hace más sensibles al sufrimiento de las personas y nos da la oportunidad de hacer algo por ellas”.

Maestrías

Licenciada en Contaduría y Finanzas Guillermina Krisstell García Díaz, de 27 años, de Campeche, mejor promedio de la Maestría en Dirección Financiera (98.88):

“Me enriquece el intercambio de experiencias en el campo laboral de otros compañeros, profundizar en los conocimientos y las herramientas que potencializan nuestro trabajo”.

Arquitecto Carlos Alberto Quintal Lugo, 31 años, oriundo de Mérida, de la Maestría en Dirección y Gestión Empresarial (99.44): “Junto con un socio tengo una empresa dedicada a la fabricación de elementos de concreto para arquitectura, estudiar esta maestría me da la oportunidad de acceder a conocimientos que puedo emplear en la conducción y administración del negocio. Una cosa es ser arquitecto y otra, administrar un negocio”.

Diseñadora de Modas Regina Carrillo Espinosa, 30 años, de Campeche, de la Maestría en Educación (99.06): “Quería tener la capacidad de generar en otros conocimientos sobre la especialidad. Puedes ser muy bueno en lo que haces, pero se necesita formación para enseñar a los demás”.

Fisioterapeuta Ana Laura Bolaños Espinosa, 26 años de edad, de Mérida, de la Maestría en Fisioterapia Deportiva (98.25): “Es una oportunidad para ampliar mis horizontes profesionales al elevar mis conocimientos y habilidades aplicadas al campo de los deportes y el servicio a quienes los practican, entendiendo cómo impacta éste en su estado físico y en qué medida”.

También son mejores promedios Regina Breach Medina, de 24 años, originaria de Mérida y quien destacó en la Licenciatura en Fisioterapia y Rehabilitación con 93.05 puntos, y Karen Aguiñaga Malanco, de 24, meridana, en Ingeniería Civil con 97.37 puntos.