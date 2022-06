Recibe la Galería de Valores de Grupo Megamedia a una nueva integrante

A finales de los años 80 y principios de los 90, cuando estudiaba para secretaria ejecutiva y pasaba por la puerta del Diario de Yucatán, Aurelia Elia de Jesús Canché Bosque pensaba que le gustaría trabajar allí.

Con el paso del tiempo, Aurelia Canché no solo logró cumplir su sueño, sino que ha permanecido en la empresa durante 30 años, razón por la cual su fotografía ya forma parte de la Galería de Valores Megamedia que se encuentra en el edificio de Uniprint, unidad de negocio de Grupo Megamedia.

La develación de la fotografía se realizó la mañana de ayer, en el marco del 97o. aniversario del Diario, y fue encabezada por Rafael Edgardo Medina Alcalá, gerente de Servicios Corporativos, quien dedicó unas palabras a la homenajeada:

“En este 97o. aniversario del Diario de Yucatán, queremos reconocer tu compromiso, esfuerzo y dedicación, ya que, a través de estos 30 años, has contribuido al desarrollo y crecimiento no solo del Diario, sino de las demás unidades de negocio a las que brindas servicio mediante el trabajo en equipo, honestidad, satisfacción del cliente, entre otros valores que forman parte de nuestra filosofía organizacional”.

Como hemos informado, en 2015, con motivo del 90o. aniversario del Diario, fue inaugurada la Galería de Valores Megamedia como un homenaje y un signo de gratitud para los colaboradores por participar en el crecimiento y transformación de Grupo Megamedia. La Galería de Valores Megamedia es un reconocimiento a quienes fomentan y promueven los valores en comunión con la filosofía de Megamedia.

Ayer, visiblemente emocionada, Aurelia Canché, quien actualmente se desempeña como analista de cobranza, se dijo agradecida por este reconocimiento, ya que “no todas las empresas reconocen los años de antigüedad de sus colaboradores”, resaltó.

“Han sido años de gran aprendizaje, y que me permitan seguir trabajando, para mí es una gran satisfacción y mucha alegría”, aseguró, luego de señalar que no imaginó llegar a dicha antigüedad laboral. “Nunca pensé que iba a hacer tantos años, pero la verdad no he sentido que pase el tiempo”.

Aurelia Canché ingresó al Diario en 1991 como asistente en el departamento de Cobranza, animada por el jefe de Recursos Humanos de la empresa, a quien conoció mientras trabajaba en el Patronato del Instituto Tecnológico de Mérida.

“El licenciado Losa me dijo que había unas vacantes en el Diario y me invitó a que metiera mi solicitud, de allí me hablaron para las pruebas y luego para el trabajo. Entré como secretaria, como asistente, y después tuve otros puestos como asistente de foráneo, luego vi la cartera de México y del interior del Estado, y así me fui envolviendo en todas las actividades y luego me dieron el puesto de ejecutiva de cobranza”, compartió.

Además de su superación profesional, destacó que lo mejor que le ha pasado en el Diario es encontrar buenos amigos. “Ha sido satisfactorio conocer a muchas personas que considero mis amigas, y el ambiente de trabajo siempre ha sido bueno”.

Durante tres décadas, Aurelia Canché, quien trabajando en el Diario estudió su bachillerato, se casó y tuvo dos hijos, ha sido testigo de grandes cambios, por ejemplo la transición de equipos manuales a digitales y la llegada del internet.

Por todo eso, se dice agradecida de que en la Galería de Valores Megamedia esté su fotografía, en la que se destaca que “a lo largo de 30 años ha desempeñado su trabajo con honestidad y responsabilidad, enorme generosidad y paciencia para transmitir conocimientos y experiencia a todos sus compañeros”.

Para ser parte de la Galería de Valores Megamedia se requiere que el colaborador haya destacado como persona honesta, responsable, colaborativa y que cuide y optimice los recursos de la corporación.

En el edificio central del Diario se ha reconocido a 33 colaboradores, en Uniprint, otros seis, y en Dypaq, aliado estratégico de Megamedia, 11.— IVÁN CANUL EK