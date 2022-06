El Palacio de la Música recibirá a Javier Alcalá

Nunca imaginó que ese niño de cinco años de edad que actuó en “Juguemos a cantar” hoy estaría preparando un programa que resumiría en 19 temas una trayectoria de más de tres décadas, que, a pesar de las dificultades, es su modo de vida y el sustento de su familia.

Para Javier Alcalá Navarrete, ofrecer el concierto “Las cosas de mi vida”, el próximo jueves 30 en el Palacio de la Música, tiene un gran significado, pues representa su regreso a los escenarios luego de doce años de cantar en bares y, ocasionalmente, con amigos y otros ensambles.

“Son muchos años que no cantaba como solista en un escenario y eso tiene un significado superespecial para mí. Una ocasión que no sé cuándo volveré a repetir”.

En entrevista con el Diario, “Javi” Alcalá explica que el concierto “Las cosas de mi vida” estará integrado por 19 temas musicales de la autoría de Armando Manzanero, Juanes, Alejandro Sanz y Reily Barba, entre otros.

“Esta vez la selección de los temas fue diferente. Siempre me siento a ver qué he cantado y qué no, o qué me gusta. Sin embargo, en esta ocasión todos los temas los eligió, con mi supervisión y visto bueno, Edgar Fernando Cruz, quien fue productor durante muchos años de Armando Manzanero”, revela.

“Los 19 temas fueron elegidos por Edgar luego de una amplia charla sobre mis gustos, momentos en los que escuchamos música. Al final me presentó la lista, que me encantó desde el primer instante”, destaca.

“Analizando el programa completo, reconozco que significa mucho para mí, porque encierra muchos escenarios y vivencias propias. Siento que se mezclan tantas emociones y sentimientos que no me imagino poder transmitirlos en un solo concierto”, confiesa el también empresario restaurantero.

Por primera vez en su voz sobre el escenario

De todos los temas que Javier va a interpretar esa noche, solamente cuatro son habituales en sus repertorios; en el caso de los demás, será la primera ocasión que se escuchen con su voz sobre un escenario.

Son más de tres décadas en los que la música ha sido parte importante de su vida, así que Javier en este concierto celebrará su trayectoria como persona apasionada de la música. Primero fue el niño que destacó en “Juguemos a cantar” e interpretaba temas en las fiestas familiares, luego el alumno que era solista en los eventos escolares y, posteriormente, el joven que lo hacía como un pasatiempo por el que recibía un pago por cantar en misas y eventos religiosos.

El grupo universitario Atril 6 fue el siguiente paso en su carrera, hasta llegar al día de hoy, en que la música en su trabajo y sustento.

“Me siento satisfecho de llegar a este punto de mi vida, teniendo la música como centro de mis intenciones, vida y universo completo. No es fácil vivir de la música, por lo que me siento orgulloso y satisfecho de estar en el lugar que ocupo ahora, con algunas dificultades pero sin desistir de hacer de la música mi forma de vivir”.

La pandemia de Covid-19, un momento de unión en la escena artística yucateca

El confinamiento a causa del Covid-19 es un tema que surge durante la charla, principalmente porque los artistas se vieron afectados durante casi dos años por la falta de trabajo y escenarios, pero se pudo observar la unión y apoyo de unos a otros. A pesar de todo, ¿en la escena musical local se necesita más unión?

“Es una pregunta complicada. Definitivamente, pasamos por dos años bastante difíciles y en ese lapso muchos de los que formamos parte de la comunidad musical del Estado nos unimos para salir adelante”, afirma.

“Sin embargo creo que a la escena local, como le llaman, le hace falta más integración y, sobre todo, organización. Nos decimos amigos, compañeros y colegas que nos unimos cuando alguien necesita apoyo, pero nos falta una organización constante como equipo para exigir juntos mejores condiciones en centros de trabajo, porque somos parte de la fuerza económica del Estado y no nos voltean a ver como eso. Prueba de lo anterior es que a la hora de la reactivación económica fuimos olvidados hasta cierto punto”, reflexiona.

Javier Alcalá ha subido peldaños profesionales poco a poco y se pensaría que con su integración a la Orquesta Típica Yukalpetén podría considerar que se encuentra en el mejor momento de su vida. Sin embargo, medita brevemente y responde con un “no lo sé”.

“Considero que sí estoy en un momento superespecial de mi carrera al ser parte de la Orquesta Típica Yukalpetén, un sueño que tenía desde hace catorce años: cantar nuestra música y representar a Yucatán con mi voz”, admite. “Definitivamente, es una experiencia maravillosa, pero quiero creer que todavía me falta camino por recorrer para estar en mi mejor momento”.

“Estoy en un gran momento y la Orquesta Típica es un paso importante en mi carrera, el más grande hasta ahora, porque no estoy cantando solo para satisfacer a un público o entretener, sino que lo hago con el objetivo de representar a mi ciudad y Estado, con la ilusión de algún momento representar a mi país”.

Futuros proyectos de Javier Alcalá

El cantante y compositor tiene en la cabeza muchos otros proyectos para desarrollar después de su concierto del jueves. “Uno de mis propósitos de cada año es grabar un disco, pero cuando comienzo con la selección de temas otros compromisos de trabajo no me dejan avanzar, y se queda encarpetado”.

“Algo que trae este concierto es la posibilidad de tener un disco bien producido, pues varios arreglos que presentaré fueron hechos especialmente para mí, considero que voy a tener buen material de este concierto para un EP o DVD, porque será una presentación superespecial”.

“Ojalá que la segunda mitad de 2022 me permita grabar unas canciones de mi autoría que ahora están en el papel y notas de audio; tener tiempo para darles un poco más de forma y lanzarlas antes de que termine el año”, anuncia.

Después del concierto sus planes son seguir trabajando en la música y, si la noche del jueves 30 resulta como espera, podría fecha al próximo encuentro musical como solista.

Confiesa que también tiene un proyecto de música yucateca con mariachi que le gustaría hacer y un programa especial para celebrar 40 años de trayectoria, tomando en cuenta que comenzó a los cinco años de edad en “Juguemos a cantar”. “Es el pretexto perfecto para preparar una gran fiesta musical, que no debo dejar pasar”. Finalmente, Javier Alcalá invita a todos a que lo acompañen a su concierto, que espera sea inolvidable no solo para él, sino que también deje un buen sabor de boca a todos los asistentes. “Será una velada de lujo en la que deseo que me den la oportunidad de complacerles”.— Renata Marrufo Montañez