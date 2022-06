Irma Torregrosa estará el sábado en el “José Martí”

La poeta Irma Torregrosa, ganadora de varios premios, entre ellos el Regional de Poesía “José Díaz Bolio” en 2012, será la invitada de “Voz Viva: Lectura en boca de sus autoras y autores”, mañana al mediodía, en el Centro Cultural “José Martí” del Parque de las Américas.

La también ganadora del XLII Premio Hispanoamericano de Poesía San Román 2017 dará a conocer su perspectiva como autora de poemas a lo largo de 15 años.

Nacida en Mérida, Irma comenzó a escribir luego de ser lectora. “Empecé como mucha gente: leyendo cosas; posteriormente, en la adolescencia me empezó a interesar la literatura, mayormente la poesía, porque sentía que era un medio que me permitía expresar muchas cosas y en un poema cabe absolutamente todo”, cuenta al Diario.

Pero no fue sino cuando se matriculó en la Escuela de Bellas Artes para estudiar creación literaria cuando comenzó a escribir de manera formal. Desde entonces, subraya, ha estado en contacto con diferentes tipos de escritura, libros y autores que han enriquecido su visión.

Irma señala que la poesía, por ser el género de mayor tradición en la literatura, tiene fama de ser muy formal o demasiado estructurada y que no da cabida a la libertad expresiva o de lectura.

“Esto se refuerza mucho con la manera en que la gente aprende poesía en la escuela, entonces, es natural que la poesía no tenga tantos lectores; sin embargo, me parece que hay muchas formas de acercarse a la poesía desde la vida cotidiana”.

“Me parece que aunque muchas personas no son lectoras de poesía, sí están en contacto con ella en la vida diaria a través de la observación, de escuchar, de fijarse en los pequeños detalles que hay alrededor… Tomarse un momento para pensar o para contemplar algo, eso mismo es un acto poético”, dice la escritora.

Al preguntarle cuál es el primer poema de su autoría por el que se sintió orgullosa, Irma sonríe al decir que ninguno.

“Es complicado recordar cuál es el primero (…) Recuerdo haber escrito unos poemas que tenían que ver con el silencio al final de mi paso por Bellas Artes, yo recordaba que al principio del proyecto eran 15 o 20 poemas y al final solo quedaron siete, y me llevó un año tener medianamente listos, pulidos esos siete poemas. Creo que ésa fue la primera vez que me enfrenté a un proceso de escritura más complejo, y esos siete poemas para mí eran lo más preciado que tenía en ese momento”.

Además del silencio, Irma escribe sobre varios temas. “Al final, como dicen, ya no hay nada nuevo bajo el Sol, pero lo que sí creo es que hay una manera de acercarse a estos temas que hemos descrito desde siempre. Para mí, por ejemplo, lo que hay después de nosotros, no me refiero a la muerte o algo así, sino qué queda de nosotros cuando dejamos de existir, es un tema que me interesa mucho”.

La memoria

Actualmente Irma está trabajando en el proyecto seleccionado por el Programa de Estímulo a Creación y Desarrollo Artístico (Pecda) 2021, que consiste en escribir un libro sobre la memoria y formas de conservación.

El libro sería el tercero de Irma. Los dos anteriores fueron publicados por editoriales fuera de Yucatán. En ese sentido, la escritora señala que en la entidad la industria editorial es muy limitada.

“A veces no resulta rentable la edición en físico para que luego esté la incertidumbre de si se va a vender el libro o no, entre otras cuestiones, además de que la impresión es cara y el diseño también. Todo se conecta con el capital, entonces, en términos de una sociedad que atraviesa muchas crisis económicas, ambientales, la solución ha sido la producción digital”.

Sin embargo, dice, la producción digital en Yucatán “es escasísima, si no nula”.

“La industria editorial en el Estado se ha quedado fija en el tiempo, como hace 20 años. Le ha faltado adaptarse a los nuevos tiempos, abrirles más espacios a las ediciones independientes, digitales o, incluso, vincularse con otras artes para crear productos editoriales que no sean solo un libro impreso sino un producto de consumo cultural que podría llegar a más personas. Ahí estamos perdiendo muchas oportunidades”.— Iván Canul Ek