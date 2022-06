Libro de Ricardo Rodríguez enseña patrones lógicos

Un juego que creó hace 18 años llamado “Habraz” llevó a Ricardo Rodríguez Corona a lograr la estandarización de patrones lógicos, con los cuales asegura que las personas pueden entenderse al doble y utilizar la mitad de las palabras para explicarse mejor.

Desde la creación del juego comenzó a ofrecer cursos de capacitación que tienen como fin que las personas tengan una mejor comprensión de lo que escuchan, y esto ha derivado en la actualidad en un primer libro, de una serie de 13, en los que detalla de manera teórica y práctica el método que creó para que cualquier persona pueda aplicarlo de forma autodidacta.

La serie de libros lleva por título “Claridad intelectual para la elevación emocional” y el libro, “Cómo usar la inteligencia, la amplitud y la unidad: Cómo no discutir de nada con nadie”, el cual recienteme salió a la luz.

Ricardo Rodríguez, quien es licenciado en Psicología, apunta que hace 18 años comenzó una investigación sobre los aspectos formales de la escucha y la comprensión de lo que las personas escuchan, e inventó un juego de mesa, “Habraz”, que sin quererlo mostró cambios drásticos en la lógica de las personas y comenzó a dar señales de una intervención muy profunda.

Descubrió que la escucha es el proceso base y al mismo tiempo el ignorado, pues la habilidad de entender lo que se escucha se obvia.

Explica que el juego que inventó reúne los aspectos técnicos con los que se puede duplicar la capacidad de comprensión de lo que se escucha y con esto “la vida se transforma, todo se hace más fácil, dejas de inventar problemas, te vuelves un solucionador muy efectivo”.

Afirma que el juego “Habraz”, equivale a cuando Pitágoras descubrió las notas, antes la gente silbaba y cantaba y usaba las notas, pero no había un sistema que dividiera la música concretamente. El juego divide la escucha en 15 patrones lógicos, que ya se usan de manera automática al hablar, como dar razones, ejemplos, hacer inferencias, referencias, construir con la idea de otro, etcétera.

“Son cosas que todos usamos, pero el problema es que no nos hemos puesto de acuerdo en qué son, y cuando no hay una estandarización de estos patrones en las razones una persona puede dar una razón de una manera y la otro de otra y no pueden intercambiar esto, pues es como sumar de maneras distintas”.

“Las razones son razones, pero al no estar estandarizadas se hacen relativas, tú ya tienes tus razones contra mis razones, y esto solo lleva a una pelea de egos”.

El juego divide los patrones lógicos, los estandariza y en un grupo de trabajo los instala, entonces la gente “habla el mismo idioma”, empieza a entenderse al doble y utiliza la mitad de las palabras para explicarse mejor.

Afirma que la teoría de la escucha es absolutamente novedosa, sale de todos los teóricos que estudió, y es un trabajo que ha desarrollado de manera independiente bajo el cobijo del Instituto de Investigación y Desarrollo Metacognitivo, A.C, que él mismo creó hace 12 años.

Tras años de investigación, arranca una nueva etapa queriendo entregar la teoría completa de “Habraz” por medio de una serie de libros para autodidactas.

“No se necesita ser un genio, simplemente se aprende y se aplica de manera sencilla”.

La imposibilidad de llegar al mundo con el curso basado en el juego fue lo que lo decidió a realizar esta serie de libros para hacer autodidacta el método, así como acercar este conocimiento a sus hijas.

Este primer libro de la serie plantea el principio y el fin del desarrollo intelectual y la elevación emocional, de forma tal que es comprensible para toda persona.

Explica la lógica más básica de la existencia, los principios universales sin el humo del esoterismo.

El segundo libro, que debe publicarse en marzo de 2023, planteará toda la parte técnica relacionada con los 15 patrones lógicos de los que se desprende el juego, pues resalta que el planteamiento es 100% técnico.

El juego no está disponible a la venta, pues únicamente se ofrece como curso de capacitación, razón por la que se decidió a hacer la serie de libros.

Este primer volumen ya está disponible en la plataforma de Amazon.— IRIS CEBALLOS ALVARADO