Cartas a García Márquez

MÉXICO (AP).— Al revisar los archivos fotográficos que dejó Gabriel García Márquez, una de sus nietas halló accidentalmente una misteriosa caja plástica que tenía escrita en una etiqueta la palabra “nietos”.

En un primer momento, a Emilia García Elizondo le dio algo de temor el abrir caja, pero luego la curiosidad la venció y así descubrió al mundo 150 cartas inéditas que recibió García Márquez del poeta chileno Pablo Neruda, el expresidente estadounidense Bill Clinton, el mandatario cubano Fidel Castro, y el actor Robert Redford, entre otros.

Cuarenta de esas cartas se exponen desde el jueves 16 pasado en una de las salas de la hermosa casa colonial ubicada en el sur de la capital mexicana donde el escritor vivió junto a su esposa Mercedes Barcha por décadas hasta su muerte (hoy Casa de la Literatura Gabriel García Márquez).

La muestra forma parte de los festejos por el 40o. aniversario de la concesión del Premio Nobel al escritor, que incluyen también la exposición “Gabriel García Márquez: La creación de un escritor global”, inaugurada el sábado 18 en el Museo de Arte Moderno en México tras su paso por Austin, Texas.

“Tengo 32 años y me sigue impresionando todo eso”, afirmó García Elizondo, directora de la Fundación de García Márquez, en entrevista con The Associated Press, sobre el impacto de encontrar la caja en un mueble del segundo piso de la casa de sus abuelos por el que había pasado enfrente muchas veces.

El hallazgo fue una sorpresa para su familia debido a que pensaban que todos los documentos epistolares del Gabo, como le decían sus admiradores y seres queridos, ya los tenía The Harry Ransom Center en la Universidad de Austin, que posee el acervo más grande en el mundo de documentos del escritor.

“Uno nunca espera encontrarse ese tipo de cosas, aunque uno ya sabe quién es el Gabo… siempre voy a pensar que todo está hecho por Gabo como magia”, agregó.

“Lo echamos mucho de menos. Por eso hacemos este tipo de actividades. Queremos mantener esta casa viva”, dijo Gonzalo García Barcha al hablar de las razones que llevaron a la familia a abrir nuevamente al público la residencia.

Entre las cartas hay cinco de Fidel Castro, una de Neruda, dos de Carlos Fuentes, dos del subcomandante Marcos, una del narcotraficante colombiano Fabio Ochoa Vásquez, una de Robert Redford, una del director Woody Allen y siete de Clinton.

En una de ellas, de fecha 28 de diciembre de 1999, Clinton le relata al escritor la emoción que sintieron su esposa Hillary y él en el concierto de vallenato que ofreció un grupo de jóvenes en la Casa Blanca, y le confesó que “leí las hermosas palabras que escribiste describiendo este tesoro (el vallenato) de Colombia y estoy de acuerdo en que son un maravilloso contrapunto a las imágenes negativas que a menudo se asocian con tu hermoso país”.

También está incluida una carta que escribió a mano Castro, del 10 de diciembre de 2007, en la que le revela que “estoy sometido a un régimen riguroso de ejercicios que no debo incumplir si pretendo seguir siendo útil a la Revolución”.

Gonzalo García Barcha, hijo menor del escritor y padre de Emilia, admitió que una de las cartas que más le emocionó encontrar fue la que envió Neruda a su padre el 22 de junio de 1972. “Esa carta les debió alegrar e impresionar. Ellos (el escritor y su esposa) eran muy admiradores de Neruda”, confesó al recordar que Gabo se la pasaba recitando los versos del poeta chileno.

Aunque existen más de 2,000 documentos epistolares de García Márquez que han servido para conocer más del proceso creativo del escritor y su vida privada, García Barcha dijo que su padre no era muy aficionado a escribir cartas y prefería las llamadas telefónicas. “Mi madre siempre se quejó de las cuentas de teléfono de nuestra casa”, relató entre risas.