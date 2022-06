El secreto de Jacobo Grinberg

La vida está hecha de momentos y sucesiones, si estamos lo suficientemente alertas, podemos darnos cuenta que esos momentos pueden abrirnos una venta hacia lo desconocido y a lo que hay que conocer.

Hace unos días por accidente, navegando en internet, me topé con un video en el que se hablaba de un Doctor llamado Jacobo Grinberg Zylberbaum, un científico de origen judío-mexicano.

Empezando a leer sobre quien era este personaje se despierta algo que está muy deep inside de nosotros, y que ha hecho al hombre llegar hasta las estrellas o imaginar y descubrir siempre algo nuevo: la curiosidad.

Lo primero que encuentro es que en 1994 desapareció sin dejar rastro alguno; en circunstancias muy extrañas e inexplicables, sin ninguna evidencia de crimen, sin rastros de que haya agarrado sus cosas y haya ido a otra parte: absolutamente nada, como si se hubiera esfumado. Yo me pregunté ¿Por qué? Cuando catean la casa donde vivía, las autoridades se percatan que los cerebros de sus computadoras no estaban, ni estaban sus libros, ni sus tesis, ni nada de lo que estuviera investigando.

Dispuesto a responderme a mí mismo esta incógnita, realizo una búsqueda sobre quien fue o es el Doctor Grinberg. Se trata de un científico reconocido en el mundo con conexiones y relaciones muy importantes en el mundo de la ciencia, porque desarrolló entre muchas otras cosas una teoría: la teoría sintergica, que trata de explicar la creación de la realidad perceptual, el conocimiento de la energía y el cambio de ella misma, nunca en mi vida había escuchado algo así.

Nunca me había preguntado ¿Qué es la realidad? De donde proviene y como se explica. Según el Doctor, nos encontramos en una matriz informacional, (espacio-tiempo) que es el cosmos, la matrix, o la Lattice como el la describe, que es el plano donde se encuentra el universo, las galaxias, mundos, etc.

La creación de la realidad perceptual viene del cambio neuronal que hace nuestro cerebro sobre la Lattice, el cerebro decodifica toda la información sin que el ser humano entienda el procedimiento, el cerebro crea la realidad perceptual : los colores, las luces, los sonidos, los objetos. Después de leer y tratar de entender lo que estaba leyendo. Inicie una investigación para conocer más el caso Ginberg, le pregunte a un maestro si conocía el caso, y me dijo que no, me habló de Platón y su mundo de ideas , de Shopenhauer que cuestionaba la realidad, y de un poema de Borges que dice que el mundo desaparecerá cuando deje de ser el sueño de unos insomnes: todas las citas antecedentes de la teoría de Grinberg.

Siguiendo en esta campaña hacia llegar al fondo del tema descubro otra cosa que me llama mucho la atención, el doctor Ginberg desarrolló la teoría sintérgica, tratando de explicar lo que hacen los chamanes, y conoció a la supuestamente chaman más importante en México : Barbara Guerrero ,“Pachita”.

Según el doctor Ginberg, "Pachita" era un chaman que podría realizar operaciones quirúrgicas sin equipamiento médico, solamente con sus manos, podría extraer un órgano enfermo y con sus manos crear un órgano nuevo y volverlo a colocar en el cuerpo del enfermo, esto dice Ginberg que cambio totalmente su forma de ver la realidad, y fue donde empezó a desarrollar su teoría y experimentos en la UNAM.

Hay elementos sumamente extraños en el caso Grinberg, uno de ellos fue el sitio donde conoció a "Pachita". Jacobo tenía relación con la hermana del entonces presidente José López portillo, doña Margarita , la cual lo invita a Los Pinos, a ser testigo de una de los rituales de "Pachita", esto es totalmente absurdo: qué hacía una chaman indígena en la residencia más importante del país .

Después de estas experiencias Ginberg sigue tratando de explicar lo que hacia "Pachita", y explica que ella tenía una conciencia mucho más despierta donde podía conectarte con todos los niveles de la Lattice (espacio-tiempo-neurona) o podría crear y manejar la energía.

En otro de sus experimentos concluye que si dos personas meditan juntos, sus cerebros se correlacionan, y aun separando a estas dos personas de un mismo lugar los pulsos eléctricos de los cerebros arrojan similitudes, es decir, están conectados. Es el primer paso para el desarrollo de la telepatía.

Yo no soy un científico, ni sé nada sobre esto, pero estoy seguro que esa clase de información para cualquier ente de poder debe ser muy valiosa. Siguiendo con el reserch vi varias entrevistas al Doctor Gringber y me llama mucho la atención que él jamás habla de historia, de política, de trivialidades del día a día, el solo habla de la mente, experiencia y conciencia, era un hombre totalmente apasionado con evolucionar el espíritu o la conciencia .

El fin de esta historia es absolutamente misteriosa, algunos afirman que fue “secuestrado” por una agencia de inteligencia o se “fusionó” con el universo y se convirtió en conciencia. Lo cierto es que después de 26 años, aun no se sabe que fue de Jacobo Grinberg, ni se conoce a otro científico como él .

Por Patricio Navarrete Castilla

Lic. Contabilidad y Finanzas