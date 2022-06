Margarita Diaz Rubio: Familia moderna y egoísta

La familia es la primera célula esencial de la sociedad humana, Papa Juan XXIII

Estamos convencidos de que solo en la familia se enseña a amar y a desarrollar los valores tradicionales que permiten una vida armónica a los que componen esa pequeña comunidad que con el tiempo se extienden hacia las sociedades. Desde luego, hablamos de familias sanas emocionalmente donde los padres quieren a los hijos no por sus cualidades sino por el simple hecho de haberles dado la vida, por la simple razón de amar.

Tuve el cuestionamiento serio de un jovencito que me aseguraba que no tener hijos —en la Iglesia Católica— es pecado mortal. Ante mi duda él me dijo que el único motivo de la unión entre una mujer y un hombre era la procreación y que los que evitaban eso eran egoístas y solo pensaban en sí mismos.

Formar una familia es una seria responsabilidad y muchos de los que hemos ido al altar a jurar amor eterno no tenemos ni idea de a lo que nos vamos a enfrentar. En el hogar se enseña a disentir y a la comprensión hacia los errores humanos. En el seno familiar se cultiva lo humano del hombre que es enseñarlo a pensar, razonar y reflexionar sobre las cosas que se viven día con día. También se vive en el cultivo de las virtudes y es allí, en el hogar, donde se aprende el respeto que es el guardián del amor, la honradez, la generosidad, la responsabilidad y demás valores que deben regir al ser humano.

Por desgracia hay cada vez menos familias tradicionales y, en la actualidad, la disfuncionalidad en los núcleos familiares es frecuente; podríamos decir que nos encaminamos hacia organizaciones familiares modernas donde impera el egoísmo y el “sálvese quien pueda”. La indisciplina en los hijos es alarmante y la falta de unión, cada vez más perceptible.

Los tiempos cambian, las exigencias económicas cada vez son más fuertes en este mundo de consumismo. La madre tiene que salir a trabajar para nivelar la situación económica de la familia.

La mujer cada vez tiene más responsabilidad sobre sus hombros y el hombre necesita entender esta problemática para que la familia funcione y llegue a ser productiva para ella misma y para el entorno donde se desenvuelve.

Presidenta del Patronato Pro Historia Peninsular de Yucatán.