María Beatriz Ríos Luján: Camino a la paz interior

He aprendido a no intentar convencer a nadie, el trabajo de convencer es una falta de respeto y un intento de colonización del otro. José Saramago

Aprecio más a los que respetan mi manera de pensar, que a los que piensan como yo. Las relaciones humanas son difíciles desde el punto de vista de que somos seres inigualables, únicos e irrepetibles, criados en diferentes contextos. Nos vamos agrupando según nuestras coincidencia o frecuencias. Pero todos vamos evolucionando y en esa maravillosa manera de transitar por la vida, vamos dejando en el camino lo que no nos hace bien y termina resultando un lastre.

Y lejos de pensar que es una “depuración”, como yo misma le he llamado, es simplemente llenar nuestra vida de bocanadas de aire fresco y poco a poco iremos encontrando el lugar al cual pertenecemos.

Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que fueron queridísimas en nuestra infancia o adolescencia y emocionados agendamos una cita, para que al llegar el día fijado nos demos cuenta que lo único que tenemos en común ya, son los recuerdos. ¡Y no esta mal! Se trata simplemente de seres que llegaron a nuestras vidas a cumplir una misión, y lo que nos queda es agradecer por esos momentos felices y seguir nuestro camino con la satisfacción de sentir que paso a paso vamos avanzando y que vamos aprendiendo a no idealizar ni situaciones, ni personas.

Nada es absoluto, ni siquiera el bien y el mal. Siempre habrá una luz en el lado oscuro y viceversa. Y si alguna vez alguien lastimó nuestra alma, vivamos el proceso de duelo, que nos lleve a la aceptación de nosotros mismos y que poco a poco dejará en el pasado las ansias de revancha o el odio.

Es por eso que hoy camino de la mano no con quien esté siempre de acuerdo conmigo, si no con quien pueda convivir con nuestras diferencias sin intentos de colonización a nuestros pensamientos.

Bienaventuradas todas aquellas personas que conocen la importancia de sumar y que dejan fuera de ecuación el restar a los momentos maravillosos de nuestro paso por este plano.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación.