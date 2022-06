Fiesta para San Benito Abad

La capilla de San Benito Abad, del fraccionamiento Montecarlo de esta ciudad, se pondrá de fiesta con motivo del festejo patronal cuya solemnidad es el 11 de julio.

En el marco de los festejos mañana, en la capilla, se celebrará una eucaristía a las 7:30 p.m., de acción de gracias por el cumpleaños del padre Aarón Sánchez Bobadilla, vicario de la parroquia Cristo Resucitado, a la que pertenece la capilla.

Después de la misa, el grupo Khatoliké ofrecerá un concierto, para los jóvenes.

El programa de festejos incluirá una verbena, el sábado 9 de julio, a las 6 p.m. Participará el grupo de Mariachi del Gobierno del Estado, el cantante Gavilán y el Grupo folclórico Alborada, de la Alemán, de la tercera edad. Incluirá venta de tamales, sandwichón, tortas de asado, tacos de arrachera, tómbola, refrescos y postres, entre otros.

El lunes 11, solemnidad de San Benito Abad, el obispo Pedro Mena Díaz celebrará misa solemne, a las 7 p.m. Antes, a las 6:30 p.m. realizarán procesión con la imagen de San Benito.

En entrevista, monseñor Joaquín Vázquez Ávila, párroco de Cristo Resucitado e integrantes del comité organizador, dieron a conocer detalles de los festejos.

El sacerdote consideró que San Benito Abad ha sido un santo muy venerado, muy buscado en los últimos decenios porque fue un monje que influyó mucho en las reglas y estructura jurídica de los conventos de toda Europa. Y de esos conventos surgieron las naciones que conforman actualmente ese continente.

“San Benito es del siglo V y Europa desafortunadamente no quiere conocer sus orígenes cristianos. Esto sufría mucho el papa Juan Pablo II, porque la constitución europea no admitía a Dios. Es como una adolescencia de Europa no querer reconocer a sus papás”.

San Benito Abad fue un monje Benedictino e influyó grandísimamente en la cultura, no solamente en la religión, y su regla se sigue aplicando hasta ahora.

“Yo creo que la popularidad del santo vino a raíz de la extensión de las posesiones demoniacas y de una mayor conciencia del mal en el mundo, es un santo muy recurrido porque la gente de hoy tiene cruces de San Benito, medallas, pulseras...”.

“Por eso digo que no sólo estamos pensando en una capilla de la parroquia de Cristo resucitado sino en la devoción que gran parte de las comunidad cristiana tiene hacia él”.

“Un refrán popular reza que hasta el mismo demonio le tenía miedo a San Benito Abad, y el padre Joaquín Vázquez dijo ‘claro que sí, por la fuerza que tenía de luchar contra el enemigo’. Es cierto”, reiteró.

Añadió que la fiesta de San Benito también recuerda un acontecimiento triste para la diócesis porque en 1994, en la solemnidad de San Benito Abad, fallecieron cinco sacerdotes en un accidente en la carretera a Cancún, precisamente un año después de la visita del Papa a Yucatán. Los sacerdotes fallecidos fueron José María Casares Ponce, Antonio Castro Magaña, Adalberto Ruiz Quintero, Graciliano Rodríguez Gómez y Xavier Flota García.

“Recuerdo que cuando era rector del Seminario y le daba la bienvenida a los nuevos alumnos a uno le pregunté porqué entró al Seminario y se puso de pie y me dio: ‘yo asistí a la misa donde fallecieron los sacerdotes (en la Catedral) y cuando salieron me impresionó mucho y yo dije, yo voy por uno de ellos’”.

Indicó que en la capilla les faltan tres salones, para dar atención a muchos jóvenes del fraccionamiento y privadas aledañas y desean captarlos porque “para ellos se hizo esta capilla”.

El programa incluirá un novenario del 2 al 10 de julio a las 7:30 p.m., de lunes a viernes, y los sábados y domingos a las 6 p.m.

En la entrevista estuvieron Victoria Gómez Magaña, Rita Cícero Castillo, Rocío Espínola Cervera y Julián Morales Juárez.

Detallaron que el templo está al 90 por ciento de su edificación y hace falta aires acondicionados, entre otros detalles.

Las misas se celebran los domingos, a las 7 p.m.

La capilla comenzó cuando era párroco el padre Jorge Carlos Menéndez Moguel, cuando era una bodega y continuó su edificación con el apoyo de los siguientes párrocos, Óscar Cetina Vega y Antonio Escalante Pantoja. La iglesia comenzó en 2006 y la construcción en forma en 2015.

El templo tiene capacidad para 320 personas.— Claudia Sierra Medina