Margarita Diaz Rubio: Siembra y cosecha con amor

Me escribió —por ese medio prodigioso que es el internet— un joven amigo que trabaja en la zona rural del oriente de Yucatán ejecutando un trabajo social. En lo que podríamos llamar una carta, hubo algo que me llamó la atención y considero necesario comentar.

El texto dice así: “Me gusta el trabajo y estoy involucrado al grado de que no tengo tiempo para nada más. Me siento un poco desilusionado porque no estoy seguro de que la semilla que estoy sembrando sea positiva y vaya a germinar algún día. ¡Hay tanto que hacer para ayudar a la gente del campo!”.

Mi contestación es que muchas veces el ser humano se desespera y la decepción llega minando la esperanza y el aliento, y ello es debido a que los hechos de la vida no se producen en la forma en que uno espera o en el tiempo que prefijamos mentalmente.

La persona que lucha, que dedica tiempo de su vida al servicio de los demás y a hacer patentes los altos fines para los que fuimos creados, el ser humano que trata de cumplir —más o menos con amplitud— la misión fundamental por la que fue creado, necesita fuerza de voluntad y profunda formación para no caer en un desaliento desgarrador.

La siembra es importante pues sin ella la cosecha no existiría y por lo general el que pone la semilla no ve el fruto de su trabajo. La satisfacción de lo elaborado existe y es íntima y personal. La simiente, si fue ejecutada con amor y para el amor y en la esperanza, fructificará en la madurez para el bien de otros.

Sembrar el bien, cultivar la ilusión, la verdad, los valores, la esperanza y tantos privilegios que tenemos en la alforja de nuestra existencia, es por lo que encontraremos al final del camino la paz merecida.

Presidenta del Patronato Pro Historia Peninsular de Yucatán.