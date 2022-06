Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong tendrá una nueva encomienda

El arzobispo de Xalapa, monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, fue llamado a formar parte de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Curia Romana, la cual se ocupa de todo lo que corresponde a la Sede Apostólica en cuanto a la promoción y regulación de la liturgia y, en primer lugar, de los sacramentos.

Además, promueve la acción pastoral litúrgica en todo lo concerniente a la preparación y celebración de la Eucaristía, los demás sacramentos y sacramentales, así como la celebración de los domingos y demás fiestas del año litúrgico y la liturgia de las horas, según indica el sitio web www.vatican.va.

La Congregación resulta de la unificación de los dos dicasterios originalmente autónomos: la Congregación para el Culto Divino (establecida bajo este nombre por el papa Pablo VI con la Constitución Apostólica Sacra Rituum Congregatio, del 8 de mayo de 1969) y la Congregación para la Disciplina de los Sacramentos (establecida con este nombre por San Pío X con la Constitución Apostólica Sapienti Consilio del 29 de junio de 1908).

Ya unidos por el papa Pablo VI con la Constitución Apostólica Constans nobis studium del 11 de julio de 1975 y con el nombre de “S. Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino”, los dos dicasterios nuevamente se volvieron independientes el 5 de abril de 1984: Congregación para los Sacramentos y Congregación para el Culto Divino.

Con la Constitución Apostólica Pastor Bonus, publicada el 28 de junio de 1988, Juan Pablo II los reunió en un solo dicasterio con el nombre de Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Sectores y oficinas

Para la realización de sus objetivos, el dicasterio, con su propio reglamento interno, aprobado por la Secretaría de Estado (prot. 340944 de 24 de marzo de 1994), dividió sus competencias en dos sectores —litúrgico y disciplinario—, cada uno dividido en oficios (Culto I, Sacramentos II y Disciplina sobre Indultos, Dispensas y Procesos canónicos sobre la Orden III y sobre el matrimonio ratificado y no consumado IV).

Respecto al sector litúrgico, éste prepara los estudios destinados a aumentar la profundización de la liturgia, especialmente de los textos —en particular de las editiones typicae— y de los ritos. Asimismo, favorece las iniciativas para la formación preparatoria y permanente del clero, así como la de los laicos en materia litúrgica.

Revisa y confirma la traducción de los libros litúrgicos y sus adaptaciones, legítimamente preparados por las Conferencias Episcopales (PB art. 64 § 3).

Favorece y protege la disciplina litúrgica y canónica de los sacramentos y sacramentos, especialmente en cuanto a su válida y lícita celebración; concede también indultos y dispensas que en esta materia van más allá de las facultades de los obispos diocesanos (PB art. 63; 68).

Se ocupa de la compilación, corrección e interpretación de los textos y ritos litúrgicos, de la aprobación de los calendarios de misas y liturgia de las horas de las iglesias particulares, así como de los Institutos que gozan de este derecho (PB art. 64 § 2), las normas relativas al culto de las sagradas reliquias, la confirmación de los patronos celestiales y la concesión del título de basílica menor (PB art. 69).

Se interesa por las cuestiones litúrgicas inherentes a las fiestas de precepto, oraciones y ejercicios piadosos del pueblo cristiano y su correspondencia con la liturgia y las normas canónicas (PB art. 60 y can. 1246 § 2 CIC).

Promueve la labor de los órganos responsables de la Liturgia, aprueba y reconoce los estatutos de las asociaciones de este tipo que tienen carácter internacional, colabora con las Comisiones o Institutos competentes para la música o el canto o las artes sacras (PB art. 65).

El sector disciplinario comparte con el litúrgico la relación con las Conferencias Episcopales y con los distintos obispos y, con otros dicasterios, el tratamiento y solución de los problemas de competencia mixta.

El orden sagrado, en conformidad con el “Bono Pastor” art. 62; 63; 68:

Trata de las exenciones de irregularidades e impedimentos a la legalidad y validez de la admisión a las órdenes (p .B., art. 63).

Otorga indultos por la legalidad del ejercicio de la orden en algunos ministerios (PB, art. 63).

Trata y define los procesos canónicos para la declaración de nulidad de la ordenación (PB, art. 68).

Trata en comisiones especiales y ordinarias las causas de dispensa de las obligaciones derivadas de la ordenación y del estado clerical tanto para los presbíteros como para los diáconos, tanto diocesanos como religiosos, tanto de la Iglesia latina como de las iglesias orientales (Carta de la Secretaría de Estado, n. 230.139 del 8 de febrero de 1989).

Tiene jurisdicción sobre la "pérdida del estado clerical" relacionada con la dispensa de las obligaciones de ordenación y de los votos. (Ibídem)

Examina los documentos de los procesos judiciales de "destitución del estado clerical" e integra la sentencia penal con la dispensa pontificia de obligaciones. (Ibídem)

Es competente para examinar y someter a la consideración del Sumo Pontífice los casos de "dimisión al estado clerical" infligidos "in poenam" y "ex officio" (praeter can. 1342, § 2) en situaciones de particular gravedad .

Prevé la eventual readmisión al "estado clerical" y la rehabilitación para el ejercicio del ministerio de los clérigos que, después de la deserción y laicización, lo soliciten según la norma del can. 293.

Integrantes

La Congregación está compuesta por 40 integrantes (entre cardenales, arzobispos y obispos), y actualmente está presidida por Su Excelencia (SE) monseñor Arthur Roche. El secretario es SE monseñor Vittorio Francesco Viola, OFM, y el subsecretario es SE monseñor Aurelio García Macías. En el dicasterio, otras personas, incluidos oficiales, escritores y ordenanzas, brindan un servicio permanente.

La Congregación está asistida por 21 consultores para el culto divino y 11 para la disciplina de los sacramentos y por 73 comisionados para las causas de dispensa del matrimonio ratificado y no consumado y para la dispensa de obligaciones.

Además, la Congregación cuenta con la revista bimestral “Notitiae”, bajo el sello de la Editorial Vaticana, a la que hay que dirigirse para obtener una suscripción.— CLAUDIA IVONNE SIERRA MEDINA