Seis princesas del sur: Murmurante crea historias reales de mujeres valientes

Una mirada al sur, bajo la visión de seis mujeres de San Antonio Xluch y San José Tecoh es la que se plasma en la obra “Historias de princesas o Las principales del sur”, y en la que expresan su sentir y sus propias historias llevadas a la escena, para mostrar que a pesar de las difíciles situaciones que han vivido, se sienten liberadas, triunfadoras y alegres.

No se trata de una obra que revictimiza a las mujeres que son protagonistas de esta historia, sino al contrario, busca mostrar sus fortalezas y cómo ven el sur de la ciudad.

La obra de teatro se desarrolló a lo largo de más de un año de trabajo, como parte del laboratorio de procesos sociales de Murmurante Teatro, quienes en 2020 comenzaron a trabajar en el sur de la ciudad generando posteriormente el proyecto “Virar al sur”.

Ariadna Medina, directora y productora de Murmurante, comparte que la policía municipal, por medio de la subdirección de prevención del delito, los invitó a trabajar en un proyecto en el sur de la ciudad, en el que colaboró también la asociación Yaxché, y a partir de lo cual surgió el documental “Las huellas del silencio”.

A partir de esa experiencia hicieron “Virar al sur”, en el que un grupo de mujeres brindó esfuerzo, tiempo y dedicación para crear un producto escénico, en el que las actrices, mujeres del sur que nunca habían pisado un escenario, ahora lo harán tras un arduo trabajo.

Para ello les han brindado las herramientas teatrales para contar sus historias, “son mujeres trabajadoras, luchonas, empoderadas (…) que han sacado adelante a sus familias”.

Amplio material

Noé Morales, quien tuvo a su cargo la dramaturgia de esta pieza teatral, explica que por medio del trabajo del laboratorio se fue armando la puesta en escena, ya que a lo largo de un año realizaron ejercicios escénicos, se les hicieron entrevistas, intervinieron sus casas para ver cómo es su vida... de manera que cuentan con un amplio material documentado del cual se extrajo lo esencial, para contar la historia.

Marisol Lira, una de las mujeres que participa en el proyecto, afirma que en el sur hay muchas personas que se esfuerzan por salir adelante, que trabajan, luchan, y a agradece la oportunidad de ser parte del proyecto de Murmurante y de poder mostrar a otras mujeres que no necesitan depender de una persona en casa, que pese al miedo se puede salir adelante.

Aclara que eso no significa que no deben tener a alguien a su lado, si así lo quieren, sino que no deben depender de él o ella.

Zoila García, otra de las actrices, señala que ser parte del proyecto es una experiencia bonita, y aunque al principio no entendía bien los conceptos de Murmurante, pronto se sintió cobijada y especial.

Agradece que pueda ser ella misma en la puesta en escena con la guía de los integrantes del grupo teatral.

“Historias de princesas o las principales del sur” se presentará en corta temporada en el Centro Cultural del Sur, ubicado en calle 165 número 304 E de la colonia Emiliano Zapata Sur III, del 8 al 12 de junio a las 18 horas. La entrada es libre.— Iris Margarita Ceballos Alvarado