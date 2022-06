Yeny Canché Canul: Cultiva el amor día tras día

Una de las bendiciones más grandes que Dios da es encontrar a esa persona especial con quien compartir la vida.

El matrimonio es más que la ilusión de vivir juntos: el matrimonio es una gran responsabilidad que conlleva no solo amar a la otra persona, también es cuidarla, procurarla, proveerla, honrarla y protegerla.

Muchas veces el paso del tiempo, las actividades y la rutina del día a día hacen que se olviden esos detalles que enamoraban a su esposo (a), esos momentos en que buscaban cómo sorprender al ser amado, olvidando que si Dios los ha unido es porque en sus planes divinos estaba que ambos se conozcan y unan sus vidas en matrimonio.

Para Dios el matrimonio es sagrado y de cada pareja depende luchar cada día para que su matrimonio se fortalezca: no dejen de darse lo mejor de sí mismos, de amarse con la misma intensidad que como cuando iniciaban su noviazgo, no dejen a un lado los detalles, las risas, los momentos especiales solo para ustedes, celebren cada aniversario, consiéntanse uno al otro, no dejen pasar un día sin decirse lo mucho que se aman, pues recuerden que el mañana es incierto y nunca se sabe cuándo uno de los dos tenga que partir.

Esfuércense para que su amor siempre sea sincero, sean pacientes uno con el otro, hagan a un lado el orgullo, el egoísmo y perdonen cada vez que sea necesario, soporten los tiempos difíciles, no se ofendan, sean fieles hasta con la mirada, honren al otro, escuchen mutuamente, tenga mucha comunicación entre ustedes, no permitan que la violencia tome lugar en su hogar ni corazones, nunca olviden los votos frente a Dios y siempre pongan en medio de su matrimonio a Dios para que Él los ayude, guíe y bendiga cada día.

