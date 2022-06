Libros de los Beatles, opinión de Rodrigo Llanes Salazar

“A pesar de que la mitad de nosotros ha muerto, el fenómeno continúa más fuerte que nunca”, escribe Paul McCartney sobre los Beatles en su libro “The Lyrics” (“Letras”), publicado a fines del año pasado. Y, afirma en seguida: “Todavía soy ‘un Beatle’”.

Efectivamente, el fenómeno Beatles continúa más fuerte que nunca. La publicación del libro de McCartney, el 2 de noviembre del año pasado, tuvo lugar unas semanas antes del esperado lanzamiento de la serie documental “Get Back”, dirigida por Peter Jackson y emitida a través de la plataforma Disney+, así como de la publicación del primer libro oficial de los Beatles después de “Anthology”, también llamado “Get Back”.

A más de cincuenta años de su ruptura, no cabe duda de que los Beatles siguen siendo objeto de interés. Continúan apareciendo libros sobre la banda, algunos de ellos con un carácter más “académico”, como el editado por Kenneth Womack, “The Beatles in Context”, así como la original interpretación de Christine Feldman-Barret desde la perspectiva de la historia de las mujeres (“A Women’s History of the Beatles”, publicado en febrero de este año). Incluso, la editorial de la Universidad de Liverpool creó una nueva revista académica dedicada exclusivamente a los Beatles, “The Journal of Beatles Studies”, cuyo primer número está próximo a aparecer.

Pero, tal vez desde 2009, cuando salieron las cajas de reediciones en cd de la discografía de los Beatles en estéreo y en mono, así como el videojuego “Rock band”, no habíamos visto en tan corto lapso de tiempo tantos lanzamientos nuevos de los Beatles como ahora.

“Lyrics” es probablemente lo más parecido que tendremos a una autobiografía de Paul McCartney. Ciertamente, es mucho más que una recopilación de letras. McCartney ya había publicado un libro de letras, o, más bien, de letras y de poemas, “Blackbird Singing”, trabajado con el poeta Adrian Mitchell y que incluye composiciones de 1965 a 2001. “Lyrics” no solo actualiza las letras de McCartney -pues abarca hasta su disco más reciente, “McCartney III”, lanzado en diciembre de 2020-, sino que, sobre todo, incluye comentarios sobre las letras así como una gran cantidad de imágenes: fotografías de los manuscritos de las letras, de los Beatles, de Wings, de Paul y su familia, así como de personas y objetos importantes mencionados o relacionados con las canciones.

Resulta interesante que el propio McCartney cuente que, cuando comenzó a escribir canciones con John Lennon, las letras les importaban poco, ya sea las escritas por sus ídolos musicales -Buddy Holly, King y Goffin, etc.-, así como las que ellos comenzaron a escribir. Incluso, llegaron a tirar las hojas en las que habían escrito las letras originales.

No obstante, Linda McCartney -esposa de Paul entre 1969 y 1998, año de su muerte-, fotógrafa y sensible al mundo de los artefactos físicos, comenzó a coleccionar las letras escritas que McCartney dejaba en el estudio. Así comenzó un archivo de miles de objetos que representan la historia de vida de Paul McCartney, desde sus libros de la escuela hasta el traje original de Sgt. Pepper.

Las letras del libro están ordenadas alfabéticamente y, ciertamente, no todos los comentarios de McCartney tratan sobre las canciones. En ellas encontramos numerosos recuerdos de la infancia del Beatle en Liverpool, la feliz vida familiar -incluyendo al tío Alberto- llena de reuniones y música, el impacto de la pérdida de la madre, las clases de literatura inglesa en la secundaria, el encuentro con John Lennon y la formación de los Beatles.

En los comentarios hallamos numerosas fuentes de inspiración. Alan Durband, profesor de literatura inglesa del joven McCartney, aparece en numerosas ocasiones. Leemos sobre la influencia de autores clásicos como Shakespeare en “Let It Be” (una línea de “Hamlet” dice: “But let it be. -Horatio, I am dead”; la expresión “fool” de “The Fool on the Hill” está inspirada en el Rey Lear). La original y creativa obra de Lewis Carroll no solo influyó en las letras que Lennon escribió -notablemente “I Am the Walrus”-, sino también en diversas canciones de Paul, como “Helter Skelter”, “Maxwell’s Silver Hammer” y “Yellow Submarine”.

En el libro, McCartney describe sus procesos creativos y comparte algunos trucos de composición. Por ejemplo, relata que siempre comienza con ideas musicales, no ideas líricas. Una de las excepciones en las que primero escribió la letra y después la música fue “All My Loving”, cuando estaban de gira en plena Beatlemania. También narra que suele iniciar con acordes en guitarra y piano, y que nunca ha escrito una canción comenzando con el bajo, su instrumento principalcob los Beatles. Entre los trucos que revela se encuentra el uso de dos líneas breves seguidas de una línea larga, como en “We Got Married”.

A diferencia de George Harrison, que sentía que solo podía escribir a partir de experiencias personales, McCartney señala que intenta ponerse en el lugar de diversas personas. Una estrategia que suele emplear es imaginar que es otro compositor. Por ejemplo, imaginó que era Ray Charles al escribir “The Long and Winding Road”. Ante todo, McCartney enfatiza que busca escribir letras con las que cualquier persona pueda identificarse. Por ello, en lugar de escribir sobre una mujer negra, lo hace sobre un mirlo (“Blackbird”). No obstante, también afirma que “el secreto para escribir canciones de manera exitosa es la capacidad de pintar un cuadro”, una imagen concreta, como lo que logra al describir la barbería y la enfermera que vende amapolas en la calle Penny Lane.

McCartney es particularmente abierto en temas como las drogas, sus relaciones con mujeres así como su permanente deseo de componer éxitos. La marihuana y, en menor medida, el LSD, son temas recurrentes en las letras de las canciones. “Got to Get You Into My Life” es su “oda a la marihuana”. “Let Me Roll It” hace referencia tanto al cannabis como al amor y al Rock n Roll. La letra de “Fixing a Hole” surgió después de haber visto un “agujero azul” tras haber tomado LSD.

Asimismo, confiesa que canciones como “I Want to Hold Your Hand” y “I Will” no fueron escritas para Jane Asher, su pareja del momento, sino para una “audiencia general”. A propósito de uno de sus mejores temas, “Maybe I’m Amazed”, escribe sobre las contradicciones de estar enamorado y la fragilidad del amor. Y, sobre una de sus canciones que más divide a sus fans, “Temporary Secretary”, reconoce que ya no podría escribir una canción así en la era de #MeToo (pues una línea de la canción refiere a que la secretaria se queda hasta altas horas de la noche).

Los fans de los Beatles encontrarán familiares muchas de las historias relatadas en los comentarios de McCartney, pues son anécdtoas que el Beatle ha contado una y otra vez en libros, entrevistas y conciertos. Pero, por lo menos quien esto escribe, encontró diversos episodios interesantes que no conocía, por ejemplo, que así como las famosas cuerdas de “Eleanor Rigby” están inspiradas en la película “Psicosis” de Alfred Hitchcock, la letra de “Another Day” tiene un símil con el filme “Ventana indiscreta”, pues ambas tratan sobre un personaje voyerista.

Por otra parte, “Lifted”, el reciente libro de Ringo Starr, no es un trabajo que cuente la historia de los Beatles, sino, como el propio Ringo reconoce, es un libro que comenta cómo las fotos presentadas hacen sentir a un Beatle hoy. El autor no es un “historiador de los Beatles”, sino solo “un Beatle con un poco de historia”.

Ciertamente, “Lifted” no tiene las proporciones de los dos tomos que componen “Lyrics” de McCartney, pero también resulta una lectura disfrutable para los fans de los Beatles. En la presentación, Ringo comenta que muchas de las fotos del libro las vio en su teléfono o en su computadora durante los largos días de confinamiento en 2020 y 2021, cuando no podía salir de gira con su banda.

“Lifted” es presentado como si fuese un álbum de publicaciones de Instagram y Twitter, con muchos comentarios hechos desde la actualidad de la pandemia, con referencias al confinamiento y la distancia social. Junto a fotos publicitarias muy conocidas, hay algunas que han circulado recientemente en redes sociales, como una en la que Lennon y Ringo están en el estudio en las sesiones de grabación de “A Day in the Life”, y una taza de te figura en primer plano.

En el libro se aprecia la influencia del documental “Get Back” y, en más de una ocasión, Ringo afirma que “siempre había mucho amor cuando estábamos juntos, incluso cuando teníamos algún desacuerdo” o “como el documental ‘Get Back’ enseñó al mundo, siempre hubo amor entre nosotros. Incluso cuando peleábamos, peleábamos como familia”.

“Lyrics” y “Lifted” no son libros académicos que te revelen alguna faceta poco explorada de los Beatles, sino que son los propios Beatles compartiendo, desde la actualidad, su visión sobre la banda más importante del siglo XX.