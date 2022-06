Programa de verano de la Sinfónica de Minería

Una exaltación a la vida con todo lo que conlleva, el dolor, la nostalgia, la tristeza, la alegría... es lo que integra la temporada de verano 2022 de la Orquesta Sinfónica de Minería de la Ciudad de México, que presentará ocho programas y una gala, que integra en su parte medular las nueve sinfonías de Beethoven.

Ayer se presentó esta temporada de verano, que abarcará del 8 de julio al 28 de agosto. Los boletos están a la venta desde ayer.

Carlos Miguel Prieto fungirá como director artístico de toda la temporada, algo que no había sucedido en los 44 años de historia de la agrupación.

El director mexicano asegura que no se trata de una temporada más, sino la más espectacular que se ha tenido, y que las obras del repertorio de los conciertos son parte de la historia y la idiosincrasia de la Orquesta de Minería, una institución de enorme tradición.

Luis Antonio Ascencio Almada, presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería, comparte que la temporada se diseñó de una manera muy particular y confió en que todos la disfrutarán.

En total, precisa que serán 24 conciertos, pues, por ejemplo, el concierto de gala tendrá cuatro fechas.

Un solo director

Destaca que todos los conciertos serán dirigidos por el maestro Prieto, quien nunca está tanto tiempo en un solo lugar por sus compromisos de trabajo, pero permanecerá en México los siguientes meses para esta temporada de verano 2022.

Indica que como parte de la programación también se tendrá clases magistrales con varios de los solistas invitados. Serán nueve las clases que se impartirán.

Dio a conocer la realización de pláticas, los miércoles previos a los conciertos, en los que el crítico de música Juan Arturo Brennan comparte información y datos interesantes sobre los compositores y las obras que se interpretarán.

Sobre las nueve sinfonías de Beethoven, el maestro Carlos Miguel Prieto detalla que son el alma de la temporada y se interpretarán en el programa tres (20 y 22 de julio) la No. 1, la 6 “Pastoral” y la 3 “Heroica”; en el programa 4 (23 y 24 julio), la No. 2, 4 y 5; y en el programa 7 (13 y 14 de agosto) la 7 y 8. En este último programa también se incluye una obra de Mozart, el concierto para piano No. 25, obra de madurez del compositor, que denota ese sonido que más adelante inspiraría a Beethoven. Por lo que ponerlos juntos en un mismo programa le pareció interesante y relevante.

Para interpretar el Concierto de piano de Mozart se contará con la solista Anne-Marie McDermott.

La temporada arrancará el 8 de julio con “Iberia” de Debussy, el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y la Sinfonía Fantástica de “Berlioz”.

Saariaho, Bruch, Mahler, Gabriela Ortiz, Ponce y Chaikovski, Barber, Castro y Revueltas, Tower, Shostakóvich, Freiberg y Flores son los compositores elegidos para la temporada.

Carlos Miguel Prieto destaca los programas 5 y 6 en los que actuará el pianista Jorge Federico Osorio (tocará el Concierto romántico para piano de Manuel M. Ponce y el Concierto para piano de Ricardo Castro).

De igual manera resalta el programa ocho, en el que se tendrá como solista al trompetista Pacho Flores, quien nunca se ha presentado oficialmente en las temporadas de la Orquesta de Minería, pero quien grabó con la agrupación varios temas para el disco “Estirpe” que pronto saldrá a la venta.

Enfatiza que Pacho es uno de los más grandes trompetistas del mundo, y duda que haya alguien al nivel de este músico. En ese mismo programa también se contará con la presencia de Leo Rondón, en el cuatro.

En cuanto a la gala de clausura será del 25 al 28 de agosto, con el Concierto para violín y la Sinfonía No. 9 “Coral” de Beethoven.

Los conciertos se realizarán en la Sala Nezahualcóyotl. Adicionalmente se ofrecerán dos conciertos familiares infantiles el 30 de julio y el 13 de agosto.

Boletos

El abono de la temporada, que no incluye la gala, es de $3,200 en las localidades de mayor precio, y el abono en localidades del precio menor es de $1,500. Adicionalmente se ofrece descuentos a estudiantes.

La venta de boletos es en la taquilla de la Sala Nezahualcóyotl o en línea en boletoscultura.unam.mx.— Iris Ceballos Alvarado