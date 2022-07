Llegan al Parque Tecnológico más visitas en verano

LA HABANA (Xinhua).— Miles de cubanos continúan asistiendo durante los meses de verano a las áreas del Parque Tecnológico Finca de los Monos, ubicado en una céntrica avenida de la capital cubana.

Entre ellos se encuentra el estudiante de segundo grado de la escuela primaria “Salvador Allende”, Erik Herrera, quien visitó este sitio para celebrar su cumpleaños junto con su familia.

“La estoy pasando bien. Me gusta jugar con las computadoras. Todo esto es muy divertido”, comentó el niño de ocho años mientras disfrutaba de uno de los más populares videojuegos en la nación.

Su madre Mónica Valdés, de 42 años, ve con muy buenos ojos la expansión de las tecnologías digitales en la nación en los últimos años como parte de las propuestas recreativas para los niños y jóvenes.

“El uso de las computadoras es de mucha utilidad para el desarrollo de los muchachos como futuros estudiantes, siempre que esto ayude a la promoción de valores e incentive el conocimiento”, añadió.

Fundado en 2019, el parque cubre una superficie de 4.7 hectáreas en lo que fue una antigua mansión y finca durante las primeras décadas del siglo pasado.

Equipado con salas de juegos y las dedicadas a la física y la robótica, la instalación recibe durante los fines de semana hasta 4,000 personas diarias, quienes llegan hasta aquí para interactuar con los diferentes equipos del parque y los medios tecnológicos.

Entre las mayores atracciones de la Finca de los Monos resalta la Sala de Navegación 12-D, visitada usualmente por los niños y padres amantes del cine.

“Esta película me gustó y fue divertida, porque pude sentir muchas sensaciones distintas. Al principio me provocó un poco de susto, pero ya me acostumbré”, dijo el niño Miguel Alejandro Ávila.

El Parque Tecnológico Finca de los Monos mantiene proyectos de trabajo con emprendimientos de innovación en el área digital y científica en el contexto de la informatización de la sociedad cubana.

El director de la instalación, Sergio Rondón, señaló que espacios como éste contribuyen a la formación educativa de niños y adolescentes en cuanto al conocimiento de la historia y la cultura del país. “Estamos acercando las nuevas tecnologías a la población y sentimos que son muy favorables los resultados alcanzados hasta el momento. La acogida del público ha sido muy positiva”, comentó.

Entretanto, el director general de la empresa estatal Cinesoft Recreación, Humberto Marín, dijo que se espera poder crear espacios similares a este en todos los municipios de la capital.

“A la fecha, existen proyectos en diferentes fases de ejecución, los cuales impulsarán la recreación sana y educativa, así como el entretenimiento. Además, mantenemos un vínculo importante con los centros de estudio en las comunidades. Esta es una opción válida para el desarrollo cultural del país y el fomento de una cultura tecnológica”, señaló.