Una obra literaria plasma los valores en cuentos mayas

Por medio de historias que se enmarcan en las costumbres y tradiciones mayas y del campo yucateco, el libro “Cuentos tradicionales para la vida” —que recientemente se presentó— enseña sobre valores y acciones de las que hay que ser precavidos.

El libro fue traducido y adaptado por la maestra de primaria Glendy Mileny Cortés Torres, quien tomó las historias que su padre le contaba en su infancia y las recopiló en el texto.

Cuenta que su padre, Nazario Cortés Santos, quien aparece como coautor del libro, le contaba esos cuentos en lengua maya, razón por la que ella tradujo y adaptó las historias al español, pues muchas de las palabras que se utilizan son propias del lenguaje yucateco, y la intención es que el libro tenga un alcance internacional.

Descripciones

En ese sentido, incluye en los cuentos la descripción de objetos o palabras que considera que los lectores que no son de la región o el país pueden desconocer, como jícara y otros elementos.

El texto se presentó el pasado 4 de julio en Motul, donde la maestra da clases en la primaria “Vicente Guerrero”, y ha contado estas historias en el aula a lo largo de casi 20 años de servicio.

Glendy Cortés precisa que en el libro se narran siete los cuentos que han pasado de generación en generación.

El interés que los cuentos generan entre sus alumnos y los padres de familia es lo que llevó a la maestra a recopilar las historias.

Destaca que los cuentos resaltan las tradiciones de Yucatán, pues mencionan los cultivos de maíz y calabaza, cómo la gente del campo vive de sus cultivos, el trabajo que realizan las familias y cómo es la labor de los hijos que trabajan con sus padres; asimismo mencionan la flora y la fauna de la región, a partir de lo cual se desarrolla una serie de aventuras que protagonizan desde humanos hasta animales, como pájaros, tigrillos o zorros.

Enfatiza que cada cuento da un mensaje o enseña un valor, como el de “Siete colores”, que habla sobre la responsabilidad, la envidia y la importancia de dar una segunda oportunidad a quien ha fallado.

Manifiesta que hay mucha magia descriptiva en los cuentos, que le dan un toque inigualable, a la par de que son divertidos y para todas las edades.

Sobre los demás cuentos que se incluyen en el libro, apunta que son “Los tres caminos”, que toca el tema del apoyo mutuo y la solidaridad; “El chiverito”, que habla del egoísmo y resalta la importancia de compartir; “Los tres reyes”, que se enfoca en la prudencia con base en el dicho yucateco “No hables de más porque las piedras y las paredes oyen”; “El cazador”, que reflexiona sobre el hecho de si un favor se debe pagar con otro favor o no; “La paloma y el zopilote”, que aborda el tema de la confianza y la traición, y cuando se debe ser precavido y creer o no en el otro, y “Baila chicote”, que habla de la virtud de la discreción, y de que no se debe contar todo lo que a una persona le pasa o viva, sino que hay ocasiones en las que se deben disfrutar las alegrías en pareja o familia sin tener que gritarlas al mundo.

Al final de cada cuento hay un ilustración para colorear, las cuales fueron elaboradas por Yamir Arturo Morales Cortés, y también hay una reflexión de la autoría de Glendy, que sintetiza el mensaje que deja cada historia.

El libro está disponible en su versión digital en Amazon México a un precio de $60, y en la versión impresa en la plataforma a nivel internacional a 10 dólares.

La versión física de “Cuentos tradicionales para la vida” también se puede adquirir de manera directa con la maestra, quien radica en Suma de Hidalgo, y a quien se le puede contactar en Facebook como Glendy Mileny Cortés Torres, en YouTube Glendy Mileny o mediante el correo electrónico a glendita542k@hotmail.com.— IRIS MARGARITA CEBALLOS ALVARADO