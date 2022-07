Grandes felinos se pasean por calles de Los Ángeles y Mumbai

WASHINGTON (AP).— Los Ángeles y Mumbai tienen muchas cosas en común: son ciudades enormes, mecas del cine y la moda, y tienen un tráfico infernal. Y de noche, entre las sombras, en ambas deambulan temibles felinos.

Estas metrópolis son las únicas ciudades del mundo con más de 10 millones de habitantes por las que circulan grandes felinos —pumas en una, leopardos en la otra— que se reproducen, cazan y marcan territorios.

Estudios a largo plazo en las dos ciudades analizaron el fenómeno de los felinos que se pasean por las selvas de cemento y su convivencia con los humanos; sus conclusiones podrían ser útiles para otras urbes.

“En el futuro, va a haber más ciudades como ésta, a medida que se expanden y destruyen los hábitats” de los animales, afirma la bióloga Audra Huffmeyer, quien estudia a los pumas en la Universidad de California en Los Ángeles. “Si queremos seguir teniendo a estos grandes carnívoros en el planeta tendremos que aprender a convivir con ellos”.

Hace 20 años, científicos de Los Ángeles le colocaron un collar rastreador a su primer animal, un puma registrado como P1, que defendía amplio sector de las montañas de Santa Mónica. “P1 pesaba unos 68 kilos”, recuerda Seth Riley, ecólogo del Servicio de Parques Nacionales que participó en el estudio.

“Estos machos dominantes son los que procrean y no toleran otros adultos machos en sus territorios”.

Con la ayuda de rastreadores GPS y cámaras escondidas con sensores, los científicos observaron las andanzas de P1 y sus crías durante siete años. “En 2009 fue la última vez que tuvimos noticias suyas”, apunta Riley. “Debe haber habido una pelea. Encontramos su collar y sangre en una roca. Y nunca lo volvimos a ver. Estaba bastante viejo”.

Desde entonces, Riley y su grupo han colocado collares a unos 100 pumas en Los Ángeles y creado amplio banco de datos sobre su comportamiento, que ayuda a comprender cuánto territorio necesitan los animales, lo que comen (venado, mayormente), con qué frecuencia se encuentran con humanos y los peligros que corren.

Como en la época medieval en Europa, la principal amenaza proviene de la reproducción endogámica. Al vivir en territorios pequeños, separados por carreteras, los machos se aparean con hijas y nietas que no pudieron alejarse de la zona. Esto ocasiona problemas genéticos, incluidas dificultades para concebir y colas retorcidas.

“A partir de análisis genéticos sabemos que P1 se apareó con P6, su hija. Fue el primer caso que documentamos”, señala Riley.

Ciudad de leopardos

En partes de Mumbai, una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, no es raro ver leopardos. Unos 50 se adaptaron a un espacio que podría recibir a 20. De algún modo los animales se movilizan de noche y casi no se hacen notar.

“Son animales muy reservados y no sabemos mucho acerca de ellos. No los puedes observar”, indica Vidya Athreya, directora de la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre y parte de una investigación por la que se colocaron collares rastreadores a cinco de ellos.

Los leopardos limitan sus movimientos al Parque Nacional Sanjay Gandhi, área protegida que se encuentra entre tres sectores urbanizados, entre ellos un barrio de 100,000 personas y casi una docena de leopardos.

Un tema que interesó a los investigadores es cómo hacen los leopardos para cruzar las carreteras próximas al parque. Para dar con la respuesta colocaron un collar rastreador a un macho llamado Maharaja. Comprobaron que se desplazó mayormente de noche y recorrió 60 kilómetros en una semana, yendo de un parque a otro.

Atravesó una transitada carretera estatal en tres ocasiones, siempre por el mismo sitio. También cruzó una vía férrea. La ruta elegida por Maharaja pasa cerca de una nueva carretera y de un corredor de mercancías en construcción.

Los investigadores asegura que al conocer las rutas preferidas se podrán tomar mejores decisiones sobre dónde construir pasajes para reducir los accidentes.

La convivencia con los felinos no depende solo de la infraestructura, sino también de las decisiones de los humanos y de la educación. Cuando Athreya comenzó a promover la coexistencia con los leopardos de Mumbai halló escepticismo y resistencia de biólogos y políticos. Pensaban que era imposible convivir sin fricciones o incidentes.

“Pronosticaban una relación conflictiva”, evoca.

Pero se las ingenió para convencerlos de que se podía encontrar la forma.

Esto no quiere decir que no haya peligros. Purvi Lote vio a su primer leopardo cuando tenía cinco años en Mumbai, a la entrada de la casa de un familiar. Se asustó y salió corriendo hacia el interior de la vivienda, donde estaba su madre. Hoy tiene nueve años y dice que no les teme a los leopardos.

Igual que otros niños, no sale sola de la casa de noche. Después de la puesta del Sol, los residentes de Mumbai salen en grupos y ponen música a alto volumen en sus teléfonos para que los leopardos no se sorprendan a su paso. Lo más importante, de acuerdo con la niña, es que “si te topas con un leopardo no lo molestes”.

Los leopardos de Mumbai se alimentan de perros de la calle que frecuentan los basurales y atacan a las personas solo cuando se sienten acorralados o agredidos. En 2010, no obstante, 20 personas murieron en Mumbai por los ataques de felinos, según Jagannath Kamble, del servicio de bosques protegidos.

Las autoridades se dieron cuenta de que el escaso personal de guardabosques ya no podía responder a estos ataques capturando a los leopardos y trasladándolos a los bosques porque regresaban. Decidieron entonces promover la convivencia entre animales y humanos.

Lanzaron un programa educativo y desde entonces ha habido muchos menos incidentes. No se registran muertes por encuentros con leopardos desde 2017.

En Los Ángeles no se han reportado muertes de humanos causadas por los pumas, aunque sí se registró un ataque —que no resultó fatal— a un niño en 2021.