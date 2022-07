Fernanda Trías está segura de que caerá el patriarcado

MADRID (EFE).— Fernanda Trías, ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2021 por la novela “Mugre rosa”, asegura que la reacción al movimiento feminista se debe a “la amenaza a perder privilegios” por quienes intentan “seguir manteniendo ese poder”.

“Parece un contrasentido, pero estamos más que nunca visibilizando la epidemia de la violencia contra la mujer, más que nunca se está hablando, gritando y cantando en contra de eso y hay más, aumentan. Evidentemente tiene que ver con un contraataque para intentar aplacar todo eso”, afirma.

“Hay un grupo muy grande” que siente que “se le están quitando unos privilegios muy esenciales a los que se quiere aferrar”, relacionados con el cuidado de los hijos, los padres y eso “ha generado un contraataque muy violento”.

La escritora llama a “seguir perseverando en la lucha” para transformar la sociedad, un cambio que, dice, ya puede ver.

“Yo sí pienso que el patriarcado se va a caer, porque sí está cambiando. Lo que pasa es que no a la velocidad que nosotras querríamos. Pero en mis 45 años he podido ver avances. Siempre puede haber retrocesos, pero tengo esperanza en las nuevas generaciones”, sostiene.

Trías, uruguaya y residente en Colombia desde hace varios años, presentó en Madrid “Mugre rosa” (Literatura Random House, 2020), cuya historia transcurre en una ciudad portuaria asolada por una peste misteriosa, muy parecido a lo que sucedió meses después de que la escribiese con el virus del Covid-19.

Vio lo evidente

Aunque le han preguntado mucho por su “capacidad adivinatoria”, ella asegura que “nunca tuvo la sensación de haber previsto una cosa que nadie se esperaba”, sino más bien de “haber visto una cosa que estaba latente, que estaba en el presente, no en el futuro; con todas sus señales ya ocurriendo”.

“Ya lo veíamos hacía muchos años. Los ciudadanos de a pie no estamos queriendo ni hablar ni pensar en el tema, pero hay muchos libros escritos, están los informes de la ONU sobre el cambio climático que se sacan todos los años y son terroríficos”.

Además, recuerda haber leído en la página de la Organización Mundial de la Salud que la llegada de una pandemia era inevitable. “Lo que pasa es que no se sabía cuándo. Entonces, ¿qué significa? ¿Que hay que estar alerta todo el tiempo o que no hay que estar alerta nunca y entregarse a su suerte? Eso me interesaba también como material literario”.

Lo que ha hecho la pandemia es aumentar “una tendencia que ya había, que era la del negacionismo y las teorías de conspiración”.

“Es tan impresionante el miedo que puede llegar a causar mirar de frente un determinado peligro o una determinada amenaza que como estrategia de supervivencia, de protección, de autoprotección, negamos”.

“Eso es exactamente lo que está pasando con el tema ambiental, pero es una cuestión colectiva. En todos los niveles hay una negación colectiva a ver adónde nos está llevando todo esto. Y aunque la novela no tiene una intención militante, porque no creo que la literatura pueda ser militante en ningún sentido (...), igual se ve atravesada por eso”.

El miedo es precisamente una de las emociones que a Trías más le interesan. “Vengo escribiendo sobre eso desde ‘La azotea’. Es una emoción muy poco constructiva, porque lo que hace es separar, es generar aún más brechas entre las personas”.

“Lo que necesitaríamos hacer para reconstruir el tejido social, que está completamente roto en este momento, es acercarnos, es construir comunidad. No me extraña que no hayamos salido mejor de la pandemia porque, al contrario, se radicalizaron las diferencias y las grietas se han hecho más visibles, las grietas de la crisis económica, del medio ambiente y de la confianza en los medios de comunicación. Todo esto está en ‘Mugre rosa’”.

“Ya íbamos en esa dirección de separación del otro, como un movimiento cíclico histórico. Parece que yo predije esas cosas, pero realmente ya estaban y lo que hizo la pandemia es agudizarlas”, concluye.