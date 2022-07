“Conversa” con calles del Centro de Mérida

“Me siento muy honrada. Para mí es un gran honor exponer en el museo donde han estado grandes artistas”, dice Stephanie Carmon, cuyas fotografías serán expuestas a partir de hoy en la página de Facebook del Museo de la Ciudad de Mérida.

La exposición, nombrada “Conversaciones con las calles de Mérida” y conformada por veinte fotografías captadas en su mayoría en el Centro Histórico, se presentará a las 11:30 de la mañana donde permanecerá por un tiempo indefinido.

“Son fotografías que he tomado en los últimos cuatro años en las calles del Centro Histórico. Hay casas, puertas, personas…”, dice Stephanie, originaria de Estados Unidos, pero radicada en Mérida desde hace 12 años.

En entrevista con el Diario de Yucatán, Stephanie reconoce que la exposición, que forma parte de “Cuarto blanco”, el programa de exposiciones virtuales del Museo de la Ciudad, no fue un proyecto planeado, de hecho, es su primera exposición, pues nunca en su vida había expuesto para un museo o galería ya sea en línea o presencial.

Por ello, cuando recibió la invitación del Museo de la Ciudad de Mérida no dudó en aceptar y seleccionar de su acervo, 20 imágenes de las miles que ha tomado en los últimos años.

“Antes tenía un poco más de tiempo y caminaba en las calles del Centro para hacer ejercicio y despejar la mente. Soy muy fan del Centro Histórico y me ayuda emocionalmente caminar, ver personas, ver estas calles, la arquitectura…”.

Muchas veces, se dejó llevar por la intuición para fotografiar una fachada o una puerta. “Veía las cosas que me llamaban la atención y decía: ‘quiero tomar esa foto’, era como si tuviera una comunicación con lo que fotografiaba, por eso se llama ‘Conversaciones con las calles de Mérida’”, explica.

Todas las fotos fueron captadas con su iPhone. “Yo no me considero fotógrafa, más bien soy creativa y no sé tanto de las cámaras grandes. Pero siempre he sido muy observadora y siempre he encuadrado escenas, y cuando tuve mi iPhone, que tiene muy buena cámara, empecé a tomar estos cuadros que siempre veía en mi mente. Tengo un ojo artístico”.— IVÁN CANUL EK