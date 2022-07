Sorprende a un año de su adiós

En la nota final de “Morir matando”, Francisco G. Haghenbeck resume la historia como “una fábula violenta sobre la venganza” cuyos protagonistas —una niña sobreviviente a una masacre, un sicario con un secreto— le sirven de pretexto para hablar de la realidad política y cotidiana de México, un “país que nadie entiende, pero del que todos opinan”.

A diferencia de obras anteriores del escritor, ésta no sucede en tiempos pasados ni la habitan seres sobrenaturales: es actual y sus personajes son mujeres y hombres anclados en el mundo.

Es por eso que el propio autor admitió que no le fue fácil la creación del relato, que se convirtió en su novela póstuma al aparecer un año después de que él muriera en abril de 2021.

“Unos meses después de que falleciera Paco recibimos de su agente literario una nota y un archivo: era una novela terminada”, recuerda Pablo Martínez Lozada, editor en jefe de Editorial Océano, sello que lanzó la obra en mayo pasado.

“Era un libro del que no teníamos noticia, que se presenta como póstumo. Teníamos la tarea de juzgarlo y pensamos que le hacía justicia a Paco como autor, a su obra, a sus lectores. La respuesta fue: ‘Claro que lo queremos publicar’”.

“Todos los editores lo queríamos mucho porque era muy trabajador, comprometido con su obra, generoso con sus conocimientos”.

La trama de “Morir matando” arranca con un hecho que se antojaría ficticio si no se situara en el México de hoy: la muerte de anfitriones e invitados a una fiesta infantil en Guadalajara por matones que no hacen excepciones ni siquiera por edad. Pero la cumpleañera, Renata de la Colina, no está en la lista de fallecidos ni de sobrevivientes.

Lo que sigue es una carrera contra el tiempo para dar con el cerebro detrás de la “Masacre de la piñata”, las razones del atentado y el paradero de Renata, quien queda en manos de un gatillero profesional, Damián Ross, nombre clave Lobo, con una motivación inconfesable para ayudarla.

Afición por la Historia

Haghenbeck, recuerda Pablo Martínez, “se sentía muy a gusto en la novela histórica, independientemente de que le añadiera elementos sobrenaturales”. Ahí están para comprobarlo “Matemáticas para las hadas”, sobre la británica Ada Lovelace, precursora en el siglo XIX de la programación informática; “El libro secreto de Frida Kahlo” y “Sangre helada”, el último lanzamiento en vida de Haghenbeck con Océano (en 2020), en el que el dios prehispánico Xipe Tótec vuelve a la vida para atormentar a los internos de un campo de concentración en Veracruz durante la Segunda Guerra Mundial.

Que “Morir matando” no tenga elementos históricos ni sobrehumanos “es un hecho muy significativo para su creación literaria en general”, reflexiona Martínez.

“Él mismo lo dice en la nota con que cierra la novela: ‘Me siento más a gusto en el pasado, pero la realidad me alcanzó’. Es una frase muy fuerte que nos dice por qué hizo una novela sin los descansos que puede significar tener hechos históricos o recetas de cocina o elementos sobrenaturales”.

El editor no sabe si hay más manuscritos terminados por Haghenbeck en espera de ver la luz. “Estoy seguro que tenemos fragmentos, pero son mucho más difíciles de editar”, admite.

“Precisamente porque no lo sabemos, nos toca actuar como si tuviéramos la certeza de no tenerlos y entonces pensar que es excepcionalmente afortunado que podamos publicar una novela de Haghenbeck aun con el elemento tan triste de no hacerlo con él”.

Para Pablo Martínez, F.G. Haghenbeck hereda a la literatura mexicana la decisión de abordar sin miedo géneros que muchos críticos y escritores consideran menores o comerciales.

“Tenía muy claro que las novelas históricas, de terror, con elementos sobrenaturales tienen un papel importante en el medio literario; por más que pensemos que no tienen ambición literaria, esos géneros son parte de la literatura y toca a los escritores y editores que trabajamos con esos libros defender ese espacio”.

“Paco lo hizo no con teoría o charla, lo hizo con su obra y dejó una increíblemente diversa y versátil”.

Género necesario

“Cada una de las historias que quería contar tenía un género necesario. En el caso de ‘Morir matando’, la única manera en que podía hablar de lo que está ocurriendo en México era una novela en la que hay una relación absurda de afecto entre un matón y una niña que sobrevive, y la provocación brutal de que el centro moral de la historia sea un sicario”.

“El hecho de que esta novela sea distinta de las que hizo (antes) Paco no es una cosa extraña, es normal, porque todas sus novelas son extrañas en el conjunto de su obra anterior”, asegura.

“Nunca se dejó subyugar por los géneros y las ideas sobre qué tiene que ser la novela en México. Ése es su gran legado: la novela en México puede ser todo lo que los escritores quieran, siempre y cuando lo hagan con fuerza, con pasión, con conocimiento de causa”.— Valentina Boeta Madera