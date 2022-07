José Carlos Palacios: Cuál es la vida útil de los vinos

Hola a todos mis estimados enófilos. La semana pasada un lector muy asiduo me hizo una consulta por correo y es una pregunta frecuente, ¿qué hago si me queda vino? O termina una fiesta y me sobra media botella. Bueno, al abrir una botella de vino, el líquido entra en contacto con el oxígeno y se empiezan a disipar los componentes volátiles que contiene. De hecho, lo primero que hacemos tras abrir una botella de vino es servir un poco en una copa y moverlo, para acelerar este proceso y facilitar la liberación de los aromas. Este es el procedimiento correcto y adecuado para que el vino despierte. Pero este es un proceso que no tiene vuelta atrás. La oxigenación del vino lo irá deteriorando progresivamente, de la misma manera que los compuestos volátiles irán desapareciendo y lo único que podemos hacer es tomar las medidas necesarias para ralentizar ambos procesos todo lo que podamos, como, por ejemplo, debemos cerrar la botella abierta con su propio corcho si es posible; guardar la botella con el vino que nos sobre en el refrigerador, si tienen una cava pequeña para vinos es mejor, por la temperatura regulada que tiene (unos 15 a 13 grados) ya que el frío ralentiza la oxidación (sin llegar a detenerla). Eso sí, debemos sacar la botella del refrigerador con la antelación suficiente para poder degustarla a la temperatura adecuada.

Otro punto importante es que tenemos que guardar la botella en posición vertical, ya que así tendrá menos superficie de vino en contacto con el oxígeno y por lo tanto la oxigenación será más lenta. Y debemos mantener la botella de vino alejada de la luz.

Una alternativa a la hora de guardar el vino de una botella abierta es utilizar una botella más pequeña, siempre buscando que el vino tenga menos contacto con el oxígeno. Otra medida es utilizar un tapón de vacío, que extrae el aire y minimiza el efecto nocivo del oxígeno. Esas bombitas para sacar el aire son muy prácticas y se consiguen en tiendas especializadas de vinos o también se pueden pedir por las plataformas de compras en línea, son económicas y ahorran un dolor de cabeza.

Pero ninguna de estas medidas es definitiva. El vino, una vez abierto, suele durar menos de lo que nos imaginamos: como media unos dos o tres días, un poco más si disponemos de un tapón de vacío. De una manera muy general podríamos decir que, una vez abierta la botella la durabilidad de los vinos es: Vino blanco y vino rosado, unos 3 días. Vino tinto joven, hasta una semana porque se oxida con mayor lentitud que el vino blanco. Cuantos más taninos tenga el vino, más durará la botella abierta. Vino tinto envejecido o ligero (con menos taninos) durará unos 3 días. Vino espumoso, entre 24 y 36 horas si se cuenta con un buen tapón para espumosos. Si el vino ha sido decantado, se debe beber cuanto antes porque ya ha tenido su buena dosis de oxidación.

Un vino oxidado es un vino que tiene mal aroma y mal sabor. No necesitas ser un experto para reconocerlo: lo notarás en cuanto lo pruebes. Además, recuerden que en el refrigerador tiene una temperatura promedio de 3 grados centígrados y a esa temperatura, los vinos tintos particularmente pierden cualidades organolépticas, y para beberlo, se siente como “agua fría”, en cambio con los blancos, demasiado frío les quita toda acidez. Hasta la próxima semana.