Muestra sudarios y estandartes de gremios católicos

La historia de tres gremios que participan en la fiesta del Santo Cristo de la Transfiguración de la parroquia de Santiago Apóstol será contada a través de la exposición de sus estandartes, pabellones y sudarios, que se realizará el viernes 29 y sábado 30 próximos en el predio número 461 de la calle 74 entre 53 y 55 del Centro.

Francisco Viana Góngora, propietario del predio y coordinador de los tres gremios, tiene la tarea de que estos grupos no falten a la fiesta del Hijo de Dios.

En 2018 realizó una primera exposición de estos artículos y este año lo volverá a repetir.

Algunas piezas datan de la segunda década del siglo pasado, lo que da cuenta de la historia de los gremios, mismos que comenzarán a ingresar al templo a partir del próximo martes 26.

Francisco Viena no es de familia de gremios, pero “un día un amigo sacerdote y unas compañeras de un grupo en el que participaba me pidieron apoyar a la maestra ‘Polita’ y me quedé con su gremio ‘León XIII’, que participa en la fiesta el 4 de agosto”, dijo.

“Cuando doña Mirza Carrillo leyó que atendía ese gremio, me envió el gremio ‘La caridad cristiana’, cuya entrada es el 31 de julio”.

Después, un amigo le pidió prestada su casa para que salga el gremio “Cruz de mayo” —que participa en dicho mes— y también le entregaron el gremio “La perseverancia”, que participa en la fiesta el primero de agosto.

El entrevistado lleva 12 años siendo parte de la fiesta del Santo Cristo de la Transfiguración; él se encarga de todo lo relativo a los gremios porque no hay directiva, “a nadie le tengo que dar cuenta, solo a Dios”.

Comentó que se ha pasado a morir varias veces, pero cree que Dios lo quiere vivo para que lleve los gremios ante su Hijo.

Los estandartes

Él se encarga de reparar los estandartes y aunque no es una labor fácil, “pero bendito Dios estoy jubilado y le dedico tres meses a la preparación de los tres gremios con la ayuda de amigos”.

El 31 de julio el gremio “La caridad cristiana” hará su entrada a la parroquia a la 1 p.m. y el entrevistado invita a las personas a la salida del grupo desde su domicilio y reunirse a partir de las 12:20 de la tarde.

Para la fiesta de la parroquia pide a los participantes mantener una distancia de tres metros entre cada estandarte.

La exposición

Francisco Viana expondrá estandartes, pabellones y sudarios con el fin de que la gente conozca más de los gremios y aprecie bien los detalles de cada pieza.

Las visitas serán el viernes 29 y el sábado 30 próximos, de 10 a.m. a 8 p.m. La entrada es libre.

Además de los estandartes de los tres gremios, los visitantes podrán ver piezas que ha “jubilado” porque ya no salen debido a su antigüedad. Por ejemplo, la pieza más antigua que tiene es de 1926 y corresponde al gremio de “La perseverancia”.

Expondrá 15 estandartes, de 35 a 40 pabellones y 40 sudarios.— CLAUDIA IVONNE SIERRA MEDINA