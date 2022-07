Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 24 de julio

“Pidan y se les dará”

Jesús enseña a todos cómo deben orar y qué deben pedir a Dios Padre. Jesús no reza nunca diciendo “Padre nuestro”, sino solo “Padre” o “Padre mío”. Jesús es el Hijo, y no es Hijo de Dios como lo somos nosotros, sino de un modo particular e incomunicable. Nótese igualmente que Jesús nos enseña a orar dirigiéndonos a Dios Papá.

Si el Hijo es el que nos congrega en torno suyo, y el Espíritu Santo es la fuerza de esa nueva comunión de todos en Jesucristo, el Padre es el Tú ante quien nosotros comparecemos en Cristo y en la unidad animada por el Espíritu. Por eso, Jesús nos enseña a orar diciendo: “Padre nuestro...”.

La parábola que escuchamos hoy nos muestra la eficacia de la oración dirigida al Padre. No debemos entenderla como si dicha eficacia dependiera de nuestra insistencia, como si una petición repetida doblegara, por ello mismo, la voluntad de Dios y Dios se pusiera en nuestras manos.

Dios sigue siendo Dios, por encima de la oración del hombre. Lo que sucede es que la insistencia en la oración es un signo de una buena oración y de una fe que es don de Dios. Así, pues, la oración es eficaz, no por nuestra insistencia sino por la bondad del Padre.

Así pues, hoy la Palabra de Dios nos recuerda lo que un día afirmó el poeta libanés K. Gibrán, que: “Dios no escucha sus palabras, si Él mismo no las pronuncia con sus labios”. San Lucas propone la petición de un discípulo que invitó a Jesús a enseñar una oración distintiva para el grupo de los discípulos, precisamente como había hecho Juan el Bautista y otros maestros judíos que habían consignado a sus seguidores una especie de contraseña espiritual distintiva.

Pero, la audacia de Abraham en la primera lectura (Gn 18, 20-32), fue superada por la audacia de Jesús que invita a quien le siga a acortar la distancia entre Dios y la persona, a sustituir la imagen de un Dios lejano por el rostro de un papá que “nos enseña a caminar teniéndonos de la mano, que es para nosotros como quien levanta a un niño hasta sus mejillas o se inclina hasta él para darle de comer” (Os 11, 3-4).

La figura del papá está acompañada del vecino inoportuno que durante la noche se pega a la puerta tocando con insistencia para obtener lo que necesita: es la constancia, la fidelidad y la perseverancia en la oración, ya que, orar es como luchar con el misterio. La segunda imagen se refiere a ese diálogo (pescado, serpiente, huevo, escorpión), entre un padre y su hijo: Dios no es un extraño indiferente o peligroso porque, como escribió K. Gibrán, “nosotros no podemos pedirle nada a Dios porque él conoce muy bien nuestras necesidades”.