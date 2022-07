Festejo por medio siglo de sobriedad

En el corazón de la ciudad, desde hace cinco décadas, médicos, psicólogos, empresarios y ministros religiosos cooperan con la hermandad mundial de Alcohólicos Anónimos (AA) para llevar un mensaje de recuperación a quienes todavía sufren por el alcohol y las drogas.

El Distrito I del Área Yucatán de A.A. agendó para mañana un foro dirigido a profesionales y a interesados en conocer el plan de “Solo por hoy”, que por casi 90 años ha salvado millones de vidas alrededor del planeta.

Para celebrar 50 años de la apertura de la primera oficina de distrito, ubicada hoy cerca de la Ermita de Santa Isabel, se ofrecerá una serie de ponencias, a partir de las 7 de la noche, de este miércoles 27, en el centro cultural del Isstey, en la calle 68 No. 518-B entre 65 y 67, Centro.

Oradores invitados expondrán temas referentes a las adicciones, su efecto en la sociedad y cómo los profesionales colaboran con los alcohólicos en un objetivo común: ayudarlos a dejar de beber y llevar una vida sana y productiva, útil y feliz.

AA es una comunidad no lucrativa, independiente, no está afiliada a ninguna secta, partido político, organización o institución alguna. AA puede servir como recurso profesional por medio de su política de “cooperación pero no afiliación”.

“Somos una fuente de experiencia personal ante la enfermedad del alcoholismo, con un sistema constante de apoyo para los miembros en recuperación”, remarcaron servidores del Distrito 1.

Con este foro se busca que más profesionales colaboren con AA, tal como lo han hecho durante medio siglo en favor de cientos de familias.— Megamedia