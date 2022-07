Margarita Diaz Rubio: Difícil saber la verdad

La Iglesia es la caricia del amor de Dios al mundo, Juan Pablo II

Ya no sabemos cuál es nuestra verdad. No creemos en nuestros gobernantes, en los empresarios, en el cuerpo policiaco o en los partidos, cuestionamos a los sacerdotes y estamos inundados de la información que las redes nos quieren hacer llegar. No sabemos en quién creer. Estamos volviendo la mirada a los artistas del celuloide, a los conjuntos musicales y los cantantes que se están convirtiendo en el ejemplo a seguir y en nuestros ídolos.

Y lo peor es que la Iglesia se está debilitando. Se debilita el amor a la Virgen de Guadalupe, que es la que amalgama y une a los mexicanos. Se debilita nuestra espiritualidad y nuestra fe en Dios, todo ello debido a que nuestras vidas son demasiado ajetreadas y frenéticas al punto de no tener tiempo para reflexionar, para oírnos y vernos y menos para escuchar a los demás.

Sabia frase

El sacerdote católico Timothy Radcliffe, exmaestro de lo dominicos, tiene una frase que es justo la medida de lo que necesitamos: “Un pez está hecho para nadar en el agua y el ser humano para creer en la verdad”.

Ante esta crisis de la verdad el cuerpo de la Iglesia debería ser un lugar de humildad y de transparencia donde nosotros, los pobres seres humanos encontremos la verdad.

Presidenta del Patronato Pro Historia Peninsular de Yucatán.