Agradecen el don sacerdotal en el Seminario Menor

Perseverancia en el ministerio sacerdotal pidieron los presbíteros Rodrigo Santos Sánchez, Cristian Francisco Uicab Tzab y Joel Gualberto Tuz Canul, en la misa de acción de gracias con motivo de su 25o. aniversario sacerdotal, celebrada ayer en la capilla del Seminario Menor de San Felipe de Jesús.

Los sacerdotes fueron ordenados el 31 de julio de 1997 en la Catedral de manos del entonces arzobispo de Yucatán, monseñor Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, ahora emérito, quien ayer estuvo presente en la misa.

El arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, presidió la eucaristía a la que asistieron tres decenas de sacerdotes y el obispo auxilia, monseñor Pedro Mena Díaz.

Los padres Rodrigo Santos, Cristian Uicab y Joel Tuz son párrocos de La Ascensión del Señor en Mérida, San Francisco de Asís en Hunucmá y San Servacio en Valladolid, respectivamente. Los tres estuvieron en el altar junto con los dos arzobispos y el obispo auxiliar.

En la homilía, monseñor Gustavo Rodríguez dijo que el presbiterio yucateco se reunió lleno de alegría para celebrar el 25o. aniversario de los tres sacerdotes, quienes “están en la cumbre del servicio sacerdotal y le pedimos al Señor que tengan vida en abundancia, que continúen sirviendo al Señor y a sus hermanos por muchos años, todos los que el Señor les quiera conceder”.

Dirigiéndose a los tres padres, dijo que han tenido una actitud caritativa para con sus hermanos, aunque recordó que “el hambre de los pobres no es la única hambre que tiene que ser saciada; también tiene que ser saciada el hambre de justicia, el hambre de amor”.

“Ustedes, hermanos, están en perfecta comunión de doctrina con la Iglesia: enseñan lo que enseña el obispo, lo que enseña el Papa, lo que enseña toda la Iglesia hoy y siempre”, agregó.

A los tres sacerdotes les pidió que perseveren en “ese excelente testimonio que hasta ahora han dado para que se surjan vocaciones sacerdotales inspiradas en ustedes”.

Monseñor Rodríguez Vega pidió poner atención a las realidades de la sociedad y el mundo, particularmente asumir como una tarea propia de pastores el cuidado de la creación. “Ahora estamos viendo que en la Península se está tomando enserio el problema de la amenaza de la falta de agua”.

El prelado encomendó a los sacerdotes a la Madre de Dios, para que los siga acompañando.

Al final de la misa, los tres sacerdotes dirigieron un mensaje.

El padre Joel Tuz recordó una frase de la Biblia. “Al final del libro de Job él dice ‘conocía al Señor solo de oídos, pero hoy te han visto mis ojos’. Cuando me dijeron que me iban a ordenar diácono, vino a mi mente esa frase; también resonó el día de mi ordenación y así ha resonado muchas veces en distintos momentos cuando he descubierto esa gran misericordia de Dios”.

“Recibir el sacerdocio de Cristo es grande y por eso esa frase suena mucho en mi corazón y hoy también en estos 25 años”, aseguró.

El padre Cristian Uicab indicó que los sacerdotes son una familia que no eligió, sino que Dios le dio.

“A lo largo de estos 25 años, he llegado a la conclusión que la vocación sacerdotal no es vocación construida sino que se va construyendo siempre año con año; todo lo que recibimos es la gracia de Dios”, precisó.

Por su parte, el padre Rodrigo Santos refrendó su gratitud a Dios por estos 25 años en los que “me ha dado este hermoso don de ser sacerdote, de servir a la comunidad y a la Iglesia”.

Él ve en San Ignacio de Loyola el ejemplo a seguir para servir y amar. “Humildemente le pido al Señor y a San Ignacio de Loyola que continúe sirviendo a Dios y al prójimo con el corazón”.

Los sacerdotes agradecieron la asistencia de sacerdotes, obispos y personas a esta celebración.

Luego de la misa se ofreció un almuerzo.

Los padres también celebrarán su 25o. aniversario sacerdotal en sus respectivas parroquias: el padre Rodrigo Santos lo hará mañana a las 7:30 p.m.; el padre Cristian Uicab, el viernes 29, a las 7:30 p.m.; y el padre Joel Tuz, el primero de agosto, a las 7 p.m.— CLAUDIA SIERRA MEDINA