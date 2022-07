WhatsApp plus 2022. ¿Cómo descargar el original?

Los mods de WhatsApp están en su mejor momento; tanto así que hoy podemos ver una gran cantidad de estas aplicaciones que prometen cambiarnos la vida con las redes sociales. Ahora bien, para disfrutar de las verdaderas bondades de éstos, tienes que descargar el mejor: WhatsApp Plus. Aquí te explicamos por qué, y cómo descargarlo con https://forokite.com/whatsapp-plus-pro-final/

¿Qué es WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus es la versión mejorada de la aplicación original. De todos los mods, este es el más usado y, por ende, del que más hablan los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea. ¿Por qué?

Este mod ha sido creado por desarrolladores expertos que encontraron la solución para quienes desean obtener más funciones de WhatsApp. Por ejemplo, puedes chatear, enviar fotos, videos, emojis y documentos, tal como lo harías con la plataforma oficial. No obstante, también disfrutar de otras funciones que mejoran tu experiencia como usuario.

Características de WhatsApp Plus

La popularidad de WhatsApp Plus está relacionada más que todo con las funciones adicionales que ofrece que hacen que el usuario pueda observar a todos esos contactos que están “escondidos”. Pero hay varias características que tienes disponibles con este WhatsApp, por ejemplo:

Esconder el “En línea”, por lo que tienes más privacidad en tu aplicación.

Elegir quien puede llamarte.

Ver los estados de tus contactos, aunque estos hayan sido eliminados.

Esconder el “escribiendo”.

Personalizar tu interfaz.

Tienes disponible emojis personalizados de la aplicación.

Que tus contactos no sepan cuando has eliminado un mensaje. Incluso puedes borrar un mensaje que ya ha sido leído.

Excelente calidad de las imágenes que envías.

Envío de videos comprimidos, dándote la posibilidad de pasar archivos más grandes que el WhatsApp original.

Gestionar dos cuentas de WhatsApp al mismo tiempo.

¿Cómo descargar Whatsapp Plus original?

Así como hay mods de WhatsApp, debes saber que WhatsApp Plus también ha sido clonado. Estas aplicaciones dicen ofrecer las mismas ventajas, pero no es así. Por eso, tienes que descargar whatsapp plus aqui ?, el original. A continuación, te damos el paso a paso para que lo hagas de la mejor forma.

Primero debes desinstalar la aplicación de WhatsApp original , para que no haya choque entre los programas. La forma correcta es ir a Ajustes, aplicación y darle clic a desinstalar WhatsApp. Vale mencionar que este proceso puede cambiar de acuerdo al Smartphone que tengas.

, para que no haya choque entre los programas. La forma correcta es ir a Ajustes, aplicación y darle clic a desinstalar WhatsApp. Vale mencionar que este proceso puede cambiar de acuerdo al Smartphone que tengas. Una vez que desinstales la aplicación, es hora de instalar WhatsApp Plus, el original:

Descargar el APK v12. Pero antes de instalarlo, debes ir hasta Configuración, Seguridad, y ubicar la opción “Fuentes desconocidas”, donde deberás habilitarla para que no tengas problemas en el proceso de descarga e instalación de WhatsApp Plus.

Ahora, es tiempo de hacer la descarga e instalación y disfrutar de los beneficios del mejor mod WhatsApp.

WhatsApp Plus o WhatsApp original

A la hora de elegir un WhatsApp, tienes que considerar las funciones adicionales que te ofrece la versión Plus, en comparación con la versión original. Pero no te preocupes, no tienes que temer, porque estos mods no tienen virus ni malware. Tu teléfono está totalmente protegido, y al mismo tiempo disfrutarás de ventajas que no te podrá dar la primera versión.

Una de las funciones que promete este mod de WhatsApp para el año que viene, es que puedas migrar todas tus conversaciones al mod. Esto sin duda es una ventaja que no deberías desaprovechar. Puedes tener toda la información en tu mod, sin ningún problema.

Recuerda que la versión Plus de WhatsApp está diseñada para mejorar la experiencia del usuario. Es por eso que puedes cambiar el estilo y la fuente, haciéndolo más atractivo y único. Y lo mejor es que nadie sabrá que tienes esta versión pues se comporta tal cual la aplicación de WhatsApp original 2022.

Con todo esto, queda demostrado que los mods están posicionándose como una excelente opción de descarga para los usuarios. Lo fácil que es junto con todas las bondades que te ofrece, lo convierte en tu mejor alternativa para disfrutar de mensajería instantánea. En este 2022, descargar mod WhatsApp Plus te traerá lo mejor del mundo de las aplicaciones y las comunicaciones, no te quedes sin tu app, y cambia tu estilo de vida al tener la versión Plus en tu teléfono.- I.S.