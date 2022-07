El Círculo Teatro viajará a congreso

La metodología del laboratorio de creación salas de urgencia, con la que hacen partícipe al espectador desde el inicio de un proyecto escénico, será presentada por Cinthia Arrebola, directora escénica, en el Primer Congreso Internacional de Espectadores de Teatro, que se llevará al cabo en Barcelona, España, del 24 al 26 de octubre.

La directora de El Círculo-Teatro fue seleccionada para participar en el Congreso. Además de ella, por México irá Luis Conde, de la Ciudad de México, quien trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México, en artes escénicas.

El congreso se realiza por primera vez y durará dos días; tiene como objetivo principal convocar a los espectadores a las butacas y recuperar la energía colectiva que se produce cuando se conecta en el escenario con los actores y las actrices, detalló Cinthia Arrebola.

“Yo postulé para ser parte del Congreso con algo que estamos implementando desde el 2017, en los procesos creativos que es la metodología del laboratorio de creación de salas de urgencias, que es justamente abrir el diálogo con el espectador desde el primer ensayo”, explicó la directora.

“Nosotros mostramos todo el proceso creativo desde el primer día de ensayo hasta que se estrena. En este diálogo constante que tenemos con el público recibimos comentarios del espectador”.

Explicó que la metodología se divide en dos partes, la primera que es para “probar” el texto por así decirlo, para saber si está funcionando o no; y la segunda parte en la que se vuelve a abrir el proceso al espectador mostrado el trazo escénico, qué pasa con los actores. “De pronto se suma el que musicaliza la obra, el escenógrafo y así sucesivamente y ya luego (el espectador) es nuestro invitado especial a nuestro estreno”.

“Los espectadores nos dicen si les parece o no el texto, si es cercano a ellos o no, porque lo que buscamos es que el espectador se sienta cercano y no ajeno. Luego nos preguntamos ¿Por qué nadie viene a ver mi obra? Y es porque no conectas con el espectador; es importante para nosotros poner en primer plano al público y este congreso justamente tiene ese objetivo, traer de nuevo al espectador justamente a las salas”, resaltó la directora escénica de Yucatán.

“El público se vuelve un co creador”, resaltó Cinthia. “Cuando llega al estreno de la obra ya está familiarizado con ella y sus actores y están fascinados con el hecho de que se les tomó en cuenta en sus comentarios”.

La directora escénica detalló que al congreso español irán 50 personas seleccionadas, de 25 países, entre un buen número de postulantes, de modo que se siente muy emocionada.

Informó que llevarán “Campocorto” a poblados del interior del país, con el programa Alas y Raíces, y también fueron invitados para dar función en el Festival Kuitólil, de San Luis Potosí, en septiembre.

“Al congreso vamos como espectadores y a compartir la experiencia. La mayoría de nosotros estamos yendo como creadores y espectadores, y hay otros que van solo como espectadores”, detalló

“Compartir nuestra metodología me parece muy importante y valioso”.— Claudia Sierra Medina