Ivi May impartirá el taller “Escribir para la infancia”

Si te interesa escribir obras infantiles, Ivi May Dzib impartirá el taller “Escribir para la infancia”, los martes y jueves de agosto, de 10 a 1 p.m., de manera gratuita.

El taller está dirigido a artistas, estudiantes, docentes, profesores de lectura y público en general que tengan o no experiencia en el proceso de la escritura.

Las sesiones serán los martes 2, 9, 16 y 23 y los jueves 4,11, 18 y 25 de agosto, en el Centro Cultural “José Martí” que se ubica en el parque de Las Américas.

El objetivo del taller es dotar a los participantes de las herramientas técnicas que les permitan construir una obra literaria dirigida a niños y jóvenes a través de teoría, análisis obras literarias y ejercicios de creación.

Ivi May expuso que imparte este taller como retribución social por parte del Ayuntamiento de Mérida, ya que fue seleccionado en el rubro de Creadores con trayectoria, en el Fondo Municipal para las Artes.

Ivi May escribe poesía, cuento, dramatugia y ensayo. Tiene más de 25 años de trayectoria y unos 15 escribiendo literatura infantil.

“Escritores yucatecos que hagan literatura para niños no hay muchos, pues consideran este género de valor inferior en comparación con el dirigido a los adultos”.

“Sin embargo me parece que sí hay dramaturgos que escriben para niños, pero pocos, por eso es importante este tipo de talleres, porque no hay mucha presencia, sobre todo a nivel nacional, de escritores yucatecos para la infancia”.

En el taller, dijo, se abordará la perspectiva infantil en la literatura para niños, la construcción de personaje, el tiempo, el espacio, qué libro tendremos que leer para niños y sobre todo dentro de las diferentes edades, libros para bebés, niños de preescolar, de primaria alta y baja. También se rozará el tema de la literatura para jóvenes.

Ivi May consideró que cuando un niño o joven es enganchado por los libros será un futuro lector.

“Uno de los problemas que encontramos en algunos escritores de obras para niños es que no están especializados en el tema, su escritura no engancha al niño, que cuando lee estos textos se da cuenta de que está leyendo el texto hecho por un adulto dirigido a los adultos y no a los niños”.

“Cuando un niño abre un libro y se engancha con este mundo ficcional empieza un gusto por la lectura”, consideró el escritor.

“A veces los escritores asustan a los niños, por eso dejan de leer”, advirtió.

“Es como formar a tus futuros lectores y muchas veces le echamos la culpa a los niños por no leer. Como si de repente los adultos tuvieran la responsabilidad no solo de escribir sino de fomentar y promocionar la lectura”.

Ivi tiene ocho años ofreciendo este taller, por lo general con costo, esta vez, por ser retribución social, será gratuito.

Las inscripciones se reciben en el correo electrónico cultura@merida.gob.mx.— Claudia Sierra Medina