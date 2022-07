Nueva subasta de obsequios con los Diariobonos

Si eres de los lectores que recorta, acumula y guarda los Diariobonos que vienen impresos en la portada de Diario de Yucatán, pronto tendrás oportunidad de obtener atractivos premios a través de la subasta “Acumula, haz tu oferta y gana”.

Los triunfadores se darán a conocer el 13 de agosto en las plataformas del Diario.

Damaris Marrufo Chim, representante de Mercadotecnia, recuerda que con los Diariobonos se busca “recompensar la fidelidad de los suscriptores y lectores”.

“Todos los días del año se publican los tickets con diferente puntaje. La gente puede acumularlos para participar en las actividades que se anuncian cada cierto tiempo y en las que pueden canjear diferentes productos”.

En esta ocasión, en la subasta podrán intervenir todos aquéllos que hayan acumulado al menos 1,000 puntos. Lo único que tienen que hacer es elegir el regalo por el que desean hacer su oferta y depositar —entre el 1 y el 6 de agosto— un sobre con los Diariobonos en el buzón que se instalará en la recepción de este periódico (calle 60 entre 65 y 67, Centro) o, si viven en Mérida, solicitar la recolección a domicilio al 9999-42-22-35.

Entre los artículos a subastar hay una silla gamer, televisor de 43 pulgadas, horno de microondas, cafetera y cafetera Deluxe, tostador, freidora de aire, un set de cuchillos y una tableta.

Serán válidos solo los Diariobonos 2022 que no tengan enmedaduras, raspaduras o alteración alguna.

El sobre debe llevar escrito en la parte exterior: nombre completo del participante, número de teléfono, correo electrónico (si tiene), regalo elegido y cantidad de puntos. Si el sobre no contiene esta información no será tomado como válido. No se recibirá ninguno antes o después de las fechas señaladas.

El servicio de recolección a domicilio está limitado a Mérida de lunes a sábado, de 9 a.m. a 1 p.m. Una vez entregados los Diariobonos éstos no serán devueltos.

Se puede hacer únicamente una oferta por persona y por un solo regalo. En caso de haber más de una oferta con el mismo nombre se considerará aquélla con el mayor número de puntos.

Si eres del interior del Estado, deposita tu sobre en las oficinas foráneas de Progreso, Valladolid, Izamal y Motul. En los sitios donde no hay oficinas de Grupo Megamedia se puede entregar a los voceadores.

En marzo pasado se realizó la primera dinámica con los Diariobonos, que consistió en un conteo de pelotitas en una urna.