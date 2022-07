Yeny Canché Canul: Ofrece tu bondad a los que te rodean

Cada día tenemos la oportunidad de dar gestos de bondad a las personas a nuestro alrededor.

Muchas veces pasamos por la vida a prisa, sin mirar con atención nuestro alrededor, perdiéndonos de momentos únicos que podrán dejarnos algo especial o bien dar algo bueno de nosotros. Por ejemplo, cuando vamos a algún lugar, cerca de nosotros hay gente desconocida a la que le podemos regalarle una sonrisa, tal vez eso le cambie el día a la otra persona.

Podemos ser amables siempre con la gente a nuestro alrededor aun si la otra persona no lo fuera tanto con nosotros: en las áreas de trabajo podemos ayudar a nuestros compañeros, tratarlos con respeto y afecto.

Sin duda, siempre tenemos la oportunidad de mostrar a nuestros familiares esos gestos de bondad, ayudándolos de una u otra manera.

Hay momentos en la vida que son únicos, que no se repiten ni regresan, y si hoy tenemos la oportunidad de estar vivos, de respirar, entonces hagamos de nuestro día a día algo especial, aprovechemos cada instante para ser bondadosos.

La bondad no se trata de dar cosas materiales, se trata de gestos de amor, de aquellos que no tienen precio, son aquellos que no se pagan ni se compran pero que siempre quedan grabados en la mente de las personas.

Sin duda cuando partamos de esta vida no nos recordarán por lo logrado materialmente, si no por lo bueno que hicimos por las demás personas, esas cosas buenas que no tienen precio.

Muchas veces nuestro corazón se llena de resentimientos y de dureza, pero eso hace mucho mal a nosotros y a los de alrededor; es mejor soltar todo eso y dejar que nuestra alma y corazón estén llenos de bondad, amor y paz porque si esto habita en nosotros, lo podremos compartir con los demás.

Fundadora de Sublime Amor.