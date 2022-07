Productos de 16 países coinciden en TlaquepArte

Mil y una maravillas, verdaderos tesoros de exquisita manufactura, arte que cobra vida y seduce a los sentidos, colores desbordantes en cada rincón, hasta lo más pequeño se torna extraordinario en la Expo TlaquepArte 2022 de artesanía, joyería y decoración, que ayer dio inicio en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI con la participación de 200 expositores locales, nacionales y de 16 países.

Desde ayer hasta el 11 de julio, de 9:30 a 22 horas, el público podrá disfrutar de esta magna exhibición y venta de productos artesanales emblemáticos de diversas culturas a precios muy atractivos en menudeo y mayoreo.

La inauguración formal de la Expo se llevó al cabo al mediodía, sin embargo desde temprana hora, numerosos visitantes llegaron para recorrer los 160 módulos instalados donde se pueden encontrar ropa, textiles, cosméticos, sombreros, zapatos, bolsos para dama, joyería, juguetes, alfarería, maderas talladas, lámparas, dulces, especias, licores, productos comestibles y mucho más.

Como una Babel contemporánea, productos africanos se exhiben junto a colombianos, frente a los de Perú y cerquita de los yucatecos, oaxaqueños y chiapanecos. Entre los países que están representados en la Expo están Cuba, Rusia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Senegal, Nigeria, la India, Grecia, entre otros.

La ceremonia inaugural estuvo encabezada por el titular del Instituto Yucateco del Emprendedor (IYEM), Antonio González Blanco; la diputada local Dafne López Osorio; el subdirector de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Miguel Antonio Morales Cervera; y el presidente de la Asociación Latinoamericana para el fomento del folclor y la artesanía, Carlos Maytorena Martínez Negrete.

Maytorena Martínez fue enfático al señalar que el artesano no merece ofertar sus creaciones en la calle o en los estacionamientos, eso es el primer paso hacia el regateo y la pérdida del verdadero valor que tiene un producto artesanal.

La Expo TlaquepArte es un evento que apoya al artesano avalando la calidad y el origen del producto. Se explicó que el mercado artesanal poco a poco va recuperándose de dos años muy difíciles en los cuales los canales de comercialización se mantuvieron cerrados por la pandemia, lo que llevó a muchos artesanos a perder materia prima e insumos, malbaratar su producción y sacrificar su oficio; ahora con una economía reactivada los artesanos retoman con entusiasmo su labor y lo único que piden es espacio para promover sus productos y ofrecerlos a precios competitivos y justos.

La lucha contra la práctica del regateo es uno de los objetivos del evento “porque ésta lesiona la economía y la dignidad del artesano”.

“Es lamentable que la cultura del regateo esté tan arraigada en el mercado de la artesanía, porque no es justo que todo el esfuerzo para crear una pieza se vea reducido solo porque quien desea adquirirla no reconoce el esfuerzo que significó al artesano el poder terminarla; los artesanos no deben ofrecer sus creaciones en la calle o en los estacionamientos”, dijo.

Durante los cuatro días que durará el evento se espera contar con la asistencia de 20 mil visitantes en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI.

En total se han organizado 119 ediciones de esta muestra en nuestro país; en Yucatán la primera edición fue en 2019 en el Centro Internacional de Congresos; en 2020 no fue posible organizarla debido a la pandemia del Covid-19. Al año siguiente, principios de diciembre de 2021, se retomó la Expo en su segunda edición para Yucatán en el Siglo XXI y ahora se lleva al cabo la tercera edición en este mismo recinto con la promesa de que será un evento memorable por el número de expositores, la oferta de productos, la calidad y los preciso de mismos.

La Expo estará abierta a todo público, la entrada es libre y además de las ventas al menudeo, los artesanos participantes desean estrechar vínculos comerciales o de negocios con emprendedores que deseen comprar por volúmenes.

Afluencia turística

Por su parte, González Blanco apuntó que en lo que va de 2022, la afluencia de turistas al Estado presenta cifras superiores a las del mismo período pero del 2019, la reactivación económica, la seguridad del Estado y la oferta turística variada están permitiendo una recuperación más ágil del sector que permaneció inactivo casi dos años.

Agregó que el Gobierno del Estado se encuentra apoyando a los artesanos con créditos, capacitación, materias prima y la adquisición de su producción, misma que canalizadas para su promoción, distribución y venta en diversos espacios y foros; en breve artesanías yucatecas se estarán exhibiendo en San Diego California, en los Estados Unidos de Norteamérica.

Cada visitante que llega a la Expo TalquepArte recibe un cupón para participar en la rifa de diversos productos artesanales, misma que se llevará al cabo el lunes 11 después de las 20 horas. Los ganadores serán notificados vía telefónica para que pasen a reclamar sus premios.

La Expo TlaquepArte tendrá una segunda edición este 2022 en diciembre.— Emanuel Rincón Becerra