Echan por tierra una idea sobre la vitamina D

WASHINGTON (AP).— Un número creciente de investigaciones indica que es momento de dejar atrás el furor por la vitamina D.

Ingerir altas dosis de la “vitamina de Sol” no reduce el riesgo de fracturas de huesos en personas mayores que en general están sanas, informan científicos.

Es la más reciente de una serie de decepciones sobre un nutriente del que se esperaba que tuviera amplios efectos protectores. Ese mismo estudio, que incluyó a unas 26,000 personas, ya había hallado que tomar muchas pastillas de vitamina D tampoco prevenía las enfermedades cardíacas, el cáncer o la pérdida de memoria.

Y aunque la vitamina D es importante para tener huesos fuertes, “más no es mejor”, de acuerdo con la doctora Meryl LeBoff, del Brigham and Women’s Hospital de Boston, autora principal del estudio.

Se calcula que un tercio de las personas mayores de 60 años en Estados Unidos toma estos suplementos y que cada año se realizan 10 millones de análisis de sangre para comprobar los niveles de vitamina D, a pesar de que durante años ha habido controversia sobre si el adulto mayor la necesita.

Los hallazgos más recientes, sumados a otras evaluaciones con resultados similares, deberían poner fin a ese debate, escriben Steven Cummings, del Centro Médico del Pacífico de California, y Clifford Rosen, del Instituto de Investigación del Centro Médico de Maine.

Poner alto

“La gente debería dejar de tomar suplementos de vitamina D como medio para prevenir enfermedades importantes”, y los médicos deberían dejar de realizar exámenes de rutina que alimentan la preocupación, dicen ambos, que no participaron en el reciente trabajo.

¿Qué tanta vitamina D se debe consumir? En Estados Unidos se recomienda entre 600 y 800 unidades internacionales al día para garantizar que todo el mundo, jóvenes y mayores, reciban la cantidad suficiente. Aunque nuestra piel produce vitamina D mediante la exposición al Sol, esto puede ser más difícil en invierno en algunos lugares. La leche y otros alimentos están enriquecidos con el nutriente.

La pregunta más importante era si una cantidad superior a la recomendada podría ser mejor para prevenir las fracturas y otros trastornos. Para hacer frente a los informes científicos contradictorios, la doctora JoAnn Manson, directora de medicina preventiva del Brigham and Women’s, puso en marcha el mayor estudio de este tipo con un seguimiento de diversos resultados de salud en 26,000 personas en general saludables, de 50 años y más.

El trabajo compara las fracturas óseas de quienes tomaron una dosis alta —2,000 unidades internacionales de la forma más activa de vitamina D, llamada D-3— o placebos cada día durante cinco años.

Los suplementos no redujeron el riesgo de fractura de cadera u otros huesos, informa LeBoff en la revista “New England Journal of Medicine”. Aunque la vitamina D y el calcio funcionan mejor juntos, advierte que incluso el 20% de los participantes en el estudio que también tomaron un suplemento de calcio no se beneficiaron. Tampoco lo hizo el pequeño número de personas que tenía niveles bajos de vitamina D en sangre.

Sin embargo, la doctora LeBoff aclara que el estudio no incluyó a personas que podrían necesitar suplementos debido a osteoporosis u otros trastornos que debilitan los huesos, ni a las que tienen deficiencias graves de vitamina D.