Un egresado de la Anáhuac obtiene la beca Erasmus+

“En la universidad buscamos que haya muchos Alan”, expresó el doctor Eduardo Góngora Urcelay, director de la División de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Anáhuac Mayab, tras informar que Alan Paredes Cetina, egresado de Ingeniería en Informática y Negocios Digitales en 2020, ganó la beca Erasmus+ para cursar una maestría.

Alan es el tercer mexicano en conseguir la beca para la maestría “Green Networking Cloud Computing” de la rama de telecomunicaciones y tecnologías limpias del programa Erasmus Mundus Joint Master Degree, una maestría internacional que se cursa en, al menos, tres países.

“Para mí es un orgullo y un sentimiento de satisfacción enorme. Considero que es el paso ideal para seguir adelante”, comentó Alan.

En entrevista con el Diario, acompañado de los doctores Góngora Urcelay y Jorge Rivera Rovelo, coordinador de Ingeniería en Informática, el joven comparte que el gusto por las telecomunicaciones se acrecentó cuando, al poco tiempo de ingresar a la Anáhuac Mayab, consiguió trabajo en la compañía Ericsson.

Luego, como parte de su proceso formativo, se fue de intercambio a Londres, sin embargo, tuvo que regresar pues comenzó la pandemia, pero el deseo de estar más tiempo en el extranjero permaneció en él.

Una vez que egresó de la carrera, Alan investigó acerca de los programas de maestría en el extranjero hasta que descubrió la página de Erasmus, donde halló el programa “Green Networking Cloud Computing”, orientado a la rama de telecomunicaciones.

Alan solo pensó que es la maestría que quería hacer y entonces decidió aplicar… Lo demás es historia.

“Estoy feliz, y no solamente de que me hayan aceptado, sino que me hayan dado la beca para cursar mis estudios totalmente financiados”, señaló el joven egresado, quien empezará a cursar la maestría en Francia en septiembre próximo, para el segundo semestre deberá partir a Inglaterra, y para el tercero a Suecia. El último semestre, dependerá del tema de su tesis, pero podría ser en Australia, Nueva Zelanda o Canadá.

“Uno de los mayores plus del programa es que puedes estar expuesto a un sinnúmero de personas con contextos completamente diferentes que agregan este sentido global. No es lo mismo estudiar una maestría conviviendo con gente que es igual a ti, a una maestría con gente que piensa tan diferente”, remarcó el joven.

Por el momento, Alan tiene pensado que su tesis sería sobre el desarrollo de una nueva tecnología para trabajar en pro del 6G, red de la que ya se empieza a hablar. “Me gustaría trabajar en el desarrollo de tecnología que hagan esa tecnología posible”, dice.

Por su parte, el doctor Eduardo José Góngora Urcelay, tras reiterar que se necesitan más jóvenes como Alan, aseguró que lo que la Universidad Anáhuac Mayab busca a fin de cuentas es que los alumnos terminen con una formación integral como personas y como profesionales, “pero también que sean globales, que puedan estar en cualquier lugar del mundo en equidad de circunstancias”.

En su turno, el doctor Rivera Rovelo, reconoce que el logro de Alan es motivo de alegría. No me sorprende que lo haya logrado porque lo conozco de toda su carrera, y es un chico muy proactivo que buscaba las oportunidades y no esperaba que todo le cayera del cielo, sino que se movía buscándolo”.— JORGE IVÁN CANUL EK