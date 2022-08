Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos: La parálisis de los escrúpulos

Continuando con la reflexión acerca de los escrúpulos, podemos decir que a las personas escrupulosas, la inseguridad y el miedo al fracaso las lleva a la parálisis en el obrar y, por tanto, tienen miedo de quedar mal ante los demás, y también de pedir ayuda. Esta actitud fomenta el aislamiento, la tristeza inmotivada y un modo de ser difícil y brusco.

El término escrúpulo deriva del latín scrupulus o pequeña piedra afilada, de las que entran en el zapato y causan mucho daño si no se quitan.

Los escrúpulos son de diversos tipos según las circunstancias, como pensamientos inmorales en lugares o situaciones particulares, incluso después de haber recibido la comunión, ideas de condenación eterna, convicción de estar siempre en pecado, etcétera.

Pueden ir acompañados por compulsiones, es decir, del impulso a obrar de un determinado modo: rezar muchas oraciones seguidas, correr hasta cansarse o golpearse para huir de la tentación de modo ritual para evitar la ansiedad, la urgencia imperiosa de confesarse es a veces una señal compulsiva. En algunos casos la necesidad de ayuda médica es clara.

Las personas escrupulosas suelen ver a Dios como un simple justiciero y olvidan que es un Padre de bondad, que “no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva”.

La inseguridad puede aumentar si en el curso de la vida se comprueban las propias limitaciones: la persona que pensaba saberlo todo, ser la mejor, no equivocarse, descubre que es falible, que hay muchas cosas que no sabe y que no puede cambiar a su gusto.

Como hemos mencionado la persona que vive la “parálisis del escrúpulo”, sufre constantemente pues, aunque suele no percibir su nivel de ansiedad, sufre las consecuencias de esto. Por eso, es muy importante buscar ayuda profesional, ir con quien pueda ayudarla ya sea a nivel psicológico o psiquiátrico.

En la ayuda, sirve mucho hablarles, en el caso de las personas creyentes; de la filiación divina, sentirse verdaderamente hijos de Dios, decirles que no viven solos, aislados. Es importante generar una verdadera actitud de confianza, de entrega hacia Dios que sabe y conoce nuestras limitaciones.

También se les puede invitar al conocimiento de la formación de la propia conciencia, mucha gente no sabe que la conciencia se debe formar, a través de la lectura, de la oración, del ejemplo de la práctica de otras virtudes, que antes muchos otros han llevado a la práctica.

La conciencia es el lugar donde se toman las grandes decisiones de la vida, y por ende es el lugar donde también podemos escuchar a Dios, que nos interpela y habla. Por eso, es muy necesario formar la conciencia, cuidar nuestra salud mental y espiritual, buscar el consejo de las personas adecuadas, y huir de toda tentación de autosuficiencia.— Coordinador Diocesano para la Pastoral de la Vida y doctorando en Bioética