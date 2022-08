“Mapean” proteínas

Predecir la estructura tridimensional de más de 200 millones de proteínas ya es posible gracias a AlphaFold, que ha logrado el “google maps” de casi todas las proteínas conocidas por la ciencia, como damos cuenta en la portada.

Las proteínas realizan una gran parte de las actividades que permiten la supervivencia de las células y son necesarias para la función y regulación de tejidos y órganos. Son cadenas de cientos de aminoácidos y la secuencia de estos determina la estructura tridimensional única de cada una de ellas.

Es esta estructura la que las lleva a encajar unas en otras y la que define lo que hacen y cómo lo hacen. Conocer la estructura de estas piezas fundamentales de la vida es en definitiva entender el funcionamiento de la célula y del organismo humano, detalló a EFE Marco Marcia, jefe de grupo en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) en su sede de Grenoble, Francia.

Pero no solo, agregó. Conocer cómo funcionan también sirve para comprender por qué no funcionan y poder, así, intervenir farmacológicamente.

Relevancia

Para explicar su importancia el investigador del EMBL usa google maps como símil: esta aplicación permite saber cómo está organizada una ciudad, dónde están los edificios importantes, como estaciones u hospitales, los restaurantes, las farmacias, y te permite orientarte.

“La misma información es la que tenemos nosotros con AlphaFold. Lo que ha hecho esta IA es predecir la estructura de casi todas las proteínas catalogadas, lo que equivale a divulgar los mapas de todas las ciudades del mundo. Si se descubriera una nueva isla en el Pacífico se mapearía, si se identificara un organismo nuevo y se secuenciara su genoma, se incluiría en nuestra base de datos”.

Marcia subrayó que lo que hace AlphaFold es predecir, no determinar, aunque los experimentos han demostrado que lo hace con gran precisión, sin precedentes. El margen de error es ínfimo.

Sus predicciones sirven a los científicos para plantear hipótesis experimentales sobre una proteína concreta que interesa y que resultan luego más certeras, y para determinar en el laboratorio su estructura a una velocidad antes inimaginable.

Logros científicos

El primer millón de estructuras proteicas ha provocado, en el último año, la publicación de más de mil artículos científicos sobre una amplia gama de temas; su ampliación a 200 millones provocará una multiplicación.

Marcia dijo que cuando piensa en el futuro de la IA y la biología recuerda primero lo que astrónomos y sociedad en general sintieron al observar las primeras imágenes del telescopio James Webb: emoción.

“Somos la primera generación de seres humanos que entendemos cómo las proteínas se forman y la primera en comprender cómo se organizan las galaxias lejanas. ¿Hemos descubierto vida en otros mundos gracias al Webb? Aún no, queda mucho por descubrir y quién sabe lo que nos deparará el futuro”. Lo mismo pasa en su campo. “Tenemos ahora el “google maps” de casi todas las proteínas conocidas, pero no hemos curado todas las enfermedades. Es una herramienta más para proceder más rápido en la medicina; habrá descubrimientos no previstos aún.”