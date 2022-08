Música joven en maya, momento de trascendencia

Cómo la música es uno de los caminos para la recuperación de la lengua maya, y el uso que hacen los jóvenes de ritmos como el rap y el reggae para cantar en esta lengua, que hace que se difunda entre las nuevas generaciones, fueron parte del tema que abordó el investigador Fidencio Briceño Chel, en la conferencia que ofreció ayer.

La sala de usos múltiples del Gran Museo del Mundo Maya fue sede de la conferencia “La importancia de la expresión musical en lengua maya para el fortalecimiento de la cultura y lengua maya”, que el investigador impartió como parte del proyecto titulado “Jita’an paax yéetel t’aano’b, música tejida con palabras”, de la Unidad Regional de Culturas Populares e Indígenas de Yucatán.

Fidencio Briceño destacó la importancia de ver a la música como otro más de los caminos para la recuperación de la lengua, algo que ya se nota en algunas comunidades donde jóvenes utilizan la maya como medio de expresión en el canto.

Habló de los primeros intentos de tener música en maya, mediante la traducción de algunas canciones de la trova yucateca. Por ejemplo, se hizo un intento de traducir “Adoro” de Armando Manzanero, un tema que no fue hecho en maya, pero se tradujo.

Precisó que las primeras traducciones de canciones en lengua maya se remontan a los años 80 que es cuando ya se piensa en tener música en lengua maya o en buscar esto como una estrategia para la promoción del idioma. Para los años 90, comienza a verse un proceso de creación de canciones en maya, que se incentiva por la aparición del concurso de la canción en lengua maya. “Se ve cómo los autores mayas comienzan a escribir aún no siendo músicos, pero está presente este proceso de creación”.

Posteriormente, indica, los jóvenes comienzan a explorar otros ritmos como el reggae y el rap.

Briceño Chel consideró que cada día hay más comunidades donde los jóvenes crean este tipo de música, y las mujeres están siendo partícipes de esto.

“Hay varias comunidades donde el rap está siendo escuchado y esto muestra que si le llegas a la gente con lo que le gusta, va a tomarlo”, expresa.

Percibe que en los tres estados de la Península el canto en lengua maya está permeando en diversas comunidades.

Apuntó que los autores están haciendo fusiones de ritmos, ya que en ocasiones inician con jarana y terminan con rap.

Sobre el respeto a la lengua maya en estas composiciones, indicó que algunos mayahablantes, sobre todo los puristas, critican que como siguen el ritmo del rap, a veces se pierde el tono o la entonación de la maya.

Detalla que eso sucede porque tratan de poner la lengua a la música, y hay que ver que la música se adecúe a la lengua y no al revés, pero esto no siempre se logra, pues han visto con los proyectos de culturas populares que han desarrollado, que esos creadores no son músicos, por lo que hay que enseñarles música para que entiendan cómo montar lo maya en la música y el acento y entonación de la lengua no se pierdan. María Elisa Chavarrea Chim, jefa del departamento de patrimonio y museos comunitarios, fue la encargada de presentar al investigador antes de dar inicio a la ponencia.— Iris Ceballos A.