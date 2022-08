Taller de circo en el Olimpo

Divertirse, crear en comunidad, estimular la creatividad y aprender las bases del malabarismo es lo que se busca con el taller Circo Recicla, que se impartirá hoy 13 y el 20 de agosto en el Centro Cultural Olimpo.

La actividad se realizará de 5 a 6:30 de la tarde ambos sábados. Está dirigida a niños de 6 a 12 años.

Giovanna Triana Juárez, instructora del taller junto con Ángel Elías Cruz Cabrera, explica que a lo largo de las dos sesiones los niños elaborarán una clava, artefacto que se utiliza para hacer malabares, con material reciclable, ya que el taller es de corte social, de manera que sea económico y esté al alcance de todos los niños que deseen participar.

Se usará una botella de pet de un litro, o bien una botella de las pequeñas de cloro que vienen en color azul o verde, que son más duras y por tanto ayudarán a que la clava sea más resistente.

También se requiere de un palo de escoba de unos 50 cm, una camiseta o tela vieja que no se use, y la tapa de la botella. Todo ello servirá para hacer la clava, pero quienes no tengan esos materiales pueden utilizar tela y 250 gramos de arroz para hacer una pelotita, con la que también podrán aprender malabarismo.

En el taller se enseñará a los niños a cortar y ensamblar los materiales reciclables para hacer la clava, y se les apoyará en las partes más complejas.

Cada una de las dos sesiones tiene duración de hora y media. Los primeros 45 minutos se trabaja la parte de manualidades, y la intención es que los niños logren terminar la clava a lo largo de los dos sábados, si hay quienes terminen en una sesión, en la siguiente pueden elaborar otra, para ir completando el juego de clavas que debe ser de tres. En los siguientes 45 minutos de cada sesión los instructores enseñarán las bases para aprender a malabarear, mediante juegos de coordinación, psicomotricidad y movimientos de acrobacia básica.

También se les platicará sobre el circo, cómo sentir la unión con su primer artefacto de malabares y mostrarles que pueden tener autonomía para hacer estos artefactos, al tiempo que se les concientiza sobre el medio ambiente al inculcar el uso de materiales reciclables.

El taller se ofrece como parte de la retribución social al ser beneficiarios del Fondo Municipal para Jóvenes Creadores 2022.— IRIS CEBALLOS ALVARADO