Modelo de museo Macay-Uady

Sentir lo invisible y ser capaz de crearlo, eso es arte (Hans Hofmann)

El 10 de agosto del presente año se suscribió entre la Universidad Autónoma de Yucatán, representada por el rector doctor José de Jesús Williams, y la Fundación Cultural Macay, A.C. (Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán), representada por su presidenta Elba García Villarreal, un convenio general de colaboración cuyo objeto es promover el desarrollo educativo, cultural, académico y social.

En él se deja ver la clara visión que tienen estas sólidas entidades mediante la construcción colectiva de la identidad y la resignificación de vivencias socialmente compartidas, que las han llevado a través de sus distintos derroteros a coincidir en el apoyo a la cultura y el arte.

Este hecho es significativo para la cultura de nuestra entidad, ya que ratifica los lazos que se han venido dando entre las dos instituciones, cuyos resultados son visibles en el trabajo que se ha desplegado en redes y la labor de mediación (servicios educativos) que prestan los alumnos del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño de la Uady y que es de gran valía para el Macay.

Este convenio ampliará el espectro de actividades tendientes a colaborar institucionalmente y establecerá las bases y mecanismos de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos con los que cuenta cada uno, en la esfera de sus respectivas competencias, y alentará toda actividad relativa a la formación y actualización de los recursos humanos, entre las que se destacan: el intercambio de profesores y especialistas, el desarrollo de proyectos de investigación, la difusión conjunta de los servicios académicos y el desarrollo de programas de servicio social y prácticas profesionales, así como todas las actividades que consideren de interés para ambos organismos.

Este convenio general de colaboración tendrá una repercusión indudable como marco para la realización del Proyecto Yucunet (Programa Educativo Red Yucatán-Cuba para el Desarrollo de Programas de Maestría en Arte Contemporáneo y Gestión Cultural), en el cual participan importantes instituciones, además de las que lo suscriben (Uady y Macay), como la Universidad de Santiago de Compostela, España; Universidad do Porto y Universidad Católica Portuguesa, Universidad Nova de Lisboa, Fundación Serralves de Portugal, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Superior de Arte de Cuba, Universidad de La Habana y Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba y FabCity Yucatán.

Además de la profesionalización, este convenio colaborativo institucional sentará las bases para considerar otros temas, como el compromiso de inclusión, e impulsar conjuntamente el desarrollo de actividades incluyentes que consideren a los adultos mayores, mujeres y grupos en condición de vulnerabilidad.

En la actualidad los museos de arte están involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no solo desde las exposiciones y los trabajos de mediación resultado de las mismas, como lo son los talleres post-visita, cursos, conferencias, recorridos guiados, etc., sino que su labor se ha ampliado al no solo considerarlos centros de enseñanza no formal, sino también al incluir planteamientos de investigación que van más allá de los objetos museales expuestos, de lo cual tenemos grandes ejemplos, como la Escuela del Louvre, fundada en 1882 en el Museo y pensada en sus inicios para el estudio de la arqueología, y que en 1920 incluyó dentro de su labor educativa la historia del arte con el propósito de formar profesionales de museos y patrimonio.

Con un modelo integral de museo se pone al alcance de un público más amplio el conocimiento y los múltiples acercamientos y significados a las obras de arte, transformándose mediante la enseñanza el conocimiento y la reflexión crítica.

El nuevo paradigma educativo (Macay) implicará la vinculación de los contenidos expositivos con el curriculum escolar (Uady) a través una sólida alianza.

Curador.