Pasatiempo: ¿Qué son las arias de ópera?

MÉRIDA, Yucatán.— La ópera es un género de teatro musical en el que una acción escénica se armoniza, se canta y tiene acompañamiento instrumental. Las representaciones se acompañan de una orquesta.

La palabra ópera significa "obra" en italiano, del latín "opus": 'obra' o 'labor', sugiriendo que combina las artes del canto, coral y solista, la declamación, la actuación y la danza en un espectáculo escénico.

Algunos autores señalan como precursores formales de la ópera a la tragedia griega, así como a los cantos carnavalescos italianos del siglo XIV.

En esta ocasión nos referiremos específicamente a una parte de la ópera, quizás una parte que ha dejado huella en el público amante de la ópera, hablaremos de los temas desarrollados para destacar las voces solistas, melodías con las que inmortalizaron sus voces Maria Callas, Enrico Caruso, Ghena Dimitrova, Luciano Pavarotti y muchos más, se trata de las arias de ópera.

Arias de ópera

Aria, que en italiano significa: "Aire", es una pieza musical compuesta para ser cantada por un solista, en la mayoría de los casos sin coro, habitualmente sin el acompañamiento de la orquesta y como parte del desarrollo de una ópera. Es una pieza de carácter, de movimiento lento; es una composición teatral o musical compuesta para ser ejecutada por un solo intérprete.

Según su estructura, existen diferentes tipos de arias: Da capo, cantabile, agitata, di bravura, entre otras.

También existe arias de concierto, que no forman parte de ninguna obra mayor, como, por ejemplo, la "Ah perfido!", op. 65, de Beethoven, y varias arias de concierto de Mozart, incluida Conservati fedele.

Al referirse a las arias de ópera, la soprano Sonya Yoncheva, de Plovdiv, Bulgaria, dijo: “El aria es un momento íntimo, y la dificultad viene precisamente de esa impresión de estar completamente desnudo ante el público".

Arias de ópera destacadas

Una de las arias más hermosas e influyentes dentro de la historia de la ópera es: "La donna è mobile".

"La donna è mobile" (La mujer es voluble), aria de la ópera Rigoletto, obra en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piave, basado en la obra teatral El rey se divierte, del poeta y dramaturgo francés Victor Hugo, estrenada el 11 de marzo de 1851 en el teatro La Fenice de Venecia, Italia.

De qué se trata la escena

Es una de las arias más famosas de la ópera, compuesta por Verdi ante la exigencia de un tenor que pedía un aria para lucir su virtuosa voz en el último acto de "Rigoletto".

"La donna è mobile" es la canción que el Duque de Mantua, personaje interpretado por un tenor, entona en el tercer y último acto de la ópera.

Es una de las arias de ópera más populares debido a su facilidad de memorización y a su acompañamiento bailable. Además de aparecer en distintas series y películas conocidas.

Se dice que Verdi prohibió la difusión de esta composición hasta el estreno de la obra, para preservar el efecto sorpresa.

Esta aria, quizá la más célebre para tenor de Verdi, ha sido interpretada por los tenores de mayor relevancia desde su estreno, entre ellos: Enrico Caruso, Miguel Fleta, Beniamino Gigli, Jussi Björling, Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli, Fritz Wunderlich, Nicolai Gedda, Carlo Bergonzi, Plácido Domingo, Alfredo Kraus, Roberto Alagna, Luciano Pavarotti, Alfredo Sadel, José Carreras, Juan Diego Flórez, Andrea Bocelli, Enrique Gil, Jonas Kaufmann, entre otros.

Pero muchos consideran que la mejor interpretación de todas es la de Luciano Pavarotti, por eso es que también muchos lo consideran como el cantante original.

Esta es la letra del aria: "La donna è mobile":

La donna è mobile

qual piuma al vento

muta d'accento

e di pensiero.

Sempre un amabile

leggiadro viso,

in pianto o in riso

è menzognero.

La donna è mobil

qual piuma al vento

muta d'accento

e di pensier

e di pensier

e di pensier.

È sempre misero

chi a lei s'affida

chi le confida

mal cauto il core!

Pur mai non sentesi

felice appieno

chi su quel seno

non liba amore!

La donna è mobil;

qual piuma al vento

muta d'accento

e di pensier

e di pensier

e di pensier!

(Letra en español)

La mujer es cambiante

cual pluma al viento

cambia de acento

y de pensamiento.

Siempre su amable

hermoso rostro

en llanto o en risa

es engañoso.

La mujer es cambiante

cual pluma en el viento,

cambia de acento

y de pensar.

y de pensar

y de pensar.

Siempre es desgraciado

quien en ella confía

quien le entrega

incauto el corazón!

¡Pero aun así no se siente

plenamente feliz

quien de su pecho

no beba amor!

¡La mujer es cambiante

cual pluma al viento,

cambia de acento

y de pensar

y de pensar

y de pensar!

La interpretación de Luciano Pavarotti de "La donna è mobile"