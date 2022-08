Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos: La conciencia y el sentir culpa

En diversas ocasiones se considera la culpa una emoción negativa y autodestructiva. El sentimiento de culpa, sin lógica o no abierto a pedir perdón, el arrepentimiento, a la reparación, es devastador. Puede desencadenar síntomas depresivos y aumenta las dependencias. Los sentimientos de culpa de quien no logra controlar sus impulsos por beber, el uso de internet, los vicios... no disminuyen la impulsividad, sino que la acrecientan.

La culpa autodestructiva no ayuda a aprender ni a cambiar, sino que aumenta las defensas patológicas, las negaciones y las protestas. El primer paso ante un sentimiento de culpa es intentar ser realistas: reconocer que algo se ha hecho mal y luego elaborar estrategias para corregir el problema.

Podemos sustituir la culpa por la empatía, que es la capacidad de ver las consecuencias positivas y negativas de los comportamientos, sentir dolor por lo que hemos hecho mal en nosotros o en los demás, pero sin etiquetarse como malos por completo y sin remedio.

Para los que profesamos la religión católica, el sacramento de la reconciliación es una vía para iniciar el camino de la sanación de la culpa, al pedir perdón a Dios por las ofensas cometidas entramos en una dinámica de conversión y, aunque muchas veces podemos salir del confesionario con el perdón real de Dios al recibir válidamente la absolución de nuestros pecados, el sentimiento de culpa sigue estando ahí presente; es ahí en donde uno mismo tiene que otorgarse el perdón.

La mayoría de las veces esto no es posible hacerlo por nosotros mismos, es preciso buscar ayuda profesional con un terapeuta o un psicólogo que nos ayude en este proceso de transformación de la culpa a la asunción de la realidad, sanar nuestros sentimientos y emociones.

No debemos avergonzarnos de experimentar estos sentimientos, pero tampoco debemos permitirnos albergarlos en nuestra vida, no debemos acostumbrarnos a ellos. Vivir con sentimientos de culpa simplemente no es vivir, es llevar nuestra vida a un laberinto sin salida que nos autosabotea.

El examen de conciencia es una gran herramienta para conocer nuestro interior, pues recordemos que los seres humanos tenemos una ley escrita por Dios en nuestro corazón. El Catecismo subraya: “El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla”.— Coordinador diocesano para la Pastoral de la Vida y doctorando en Bioética