Rafael Ramos Vázquez: Anécdota de Ivana Trump

Me enteré por la prensa del lamentable fallecimiento de Ivana Trump, figura de la alta sociedad y primera esposa del expresidente Donald Trump.

Nacida en Moravia, actual República Checa, Ivana María fue en vida, modelo, diseñadora, escritora y empresaria. Durante su matrimonio con el exmandatario fue figura clave para muchos proyectos que fomentaron la fortuna del magnate. Al momento del divorcio recibió, merecidamente, varios millones de dólares en efectivo, propiedades y una pensión vitalicia. Después del rompimiento tuvo una relación cordial con Trump.

Al leer el deceso recordé una anécdota. Cada año asistía al Miami Open, uno de los ATP 1000 del calendario tenístico, era el mes de marzo del año 2017 y había sido invitado al sorteo de la rama femenil a celebrarse en la tienda Lacoste en el Mall City Center. El acontecimiento daría comienzo a las seis de la tarde, por lo que fui a comer a un restaurante cercano en compañía de mi hermano, en espera de la hora del evento. Nos sentamos en en restaurante al aire libre y pedimos la carta, escogiendo los platillos, que degustamos tranquilamente. El mesero que nos atendía se acercó y comentó que en una mesa a poca distancia de nosotros estaba Ivana Trump. La miré y le comenté a mi pariente que le pediría una foto como recuerdo. Ivana se encontraba acompañada de una pareja y al igual que nosotros estaba terminando sus alimentos. Estaba protegida discretamente por unos escoltas que estaban a distancia razonable.

Me puse de pie y me dirigí a su mesa, habiéndole encomendado a Raúl, mi congénere, que sea el fotógrafo. Me acerque a Ivana, me presenté y le solicité la foto, para mi sorpresa me invitó a sentarme. Era una mujer sencilla, amable, platicadora y conservaba su belleza a pesar de los años. Me identifiqué como mexicano y yucateco, me comentó, entre otras cosas, que ella le tenía mucho cariño a México, que no participaba en política, pero no estaba de acuerdo con su exmarido en muchos criterios. Me preguntó de Yucatán y sus atractivos. Platiqué cerca de 15 minutos de manera amena y cordial. Le solicité tomarme fotos con ella, accediendo de buen gusto. El “fotógrafo” imprimió varias que conservo como un grato recuerdo.

Descanse en paz Ivana Trump, una dama en toda la extensión de la palabra.

Abogado y empresario. WhatsApp 9999-0000-44.