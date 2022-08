El parque de Las Americas recibe a Nano el Cenzontle

Catorce años de trayectoria, alrededor de 150 temas de su autoría, ocho álbumes grabados, entre físicos y digitales; una producción a punto de ver la luz, decenas de colaboraciones con artistas locales, todo eso reúne Edgar González Caballero, mejor conocido como Nano el Cenzontle.

El músico se presenta hoy, a las 20 horas, con el concierto “La Morfosis”. en el parque de Las Américas de la ciudad de Mérida.

El artista nacido en Mérida, que encontró en la música una forma de externar sus reflexiones más íntimas tras los muros de un centro de reinserción social, ha reenfocado su existencia para darle un sentido, el de transmitir en cada una de sus creaciones su sentir en torno a diversos temas pero siempre llevando un mensaje positivo, algo muy necesario en tiempos donde la violencia y la inseguridad están descomponiendo el tejido social de nuestro país, asegura.

En entrevista con el Diario, Nano explicó que “Morfosis” es un concierto de aproximadamente una hora de duración y cerca de una docena de temas, en la que compartirá el escenario con un DJ y un artista del género urbano, Tony Magaña, con una compilación de temas que sintetizan su evolución como intérprete.

“La música es la forma en la que yo deseo transmitir un mensaje positivo, decir en cada canción que las cosas se logran cuando se persevera y son para alcanzar el bien, es bueno ser positivos y tener siempre fe, la necesitamos todos nosotros, nuestros hijos, todo el mundo”, comentó.

“El tiempo que me tocó estar privado de la libertad, y todos estos últimos años, han sido siempre un aprendizaje. No lo veo como un fracaso, no lo veo como un tropiezo, la vida te da experiencias y las experiencias son aprendizajes, algunos duelen y otros son alegres, pero todos forjan nuestra identidad, yo así lo veo y me encanta compartir cosas positivas con el público”, señaló.

El concierto de hoy estará abierto al público en general, la entrada es libre.

El próximo disco de Nano vería la luz antes de que termine el presente año.— Emanuel Rincón Becerra