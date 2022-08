Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 21 de agosto

“¿Son pocos los que se salvan?”

He aquí una cuestión que preocupaba a los rabinos de aquel tiempo y que no hace muchos años también ocupó a nuestros teólogos: el número de los que se salvan. Los rabinos confiaban salvarse y pensaban que también se salvarían todos los hijos de Israel, con la excepción de aquellos que llevaban una vida francamente reprobable. El hecho de pertenecer al “pueblo elegido” pesaba mucho más en la conciencia de los rabinos que el comportamiento moral de una persona; sin embargo, también se lee en el libro IV de Esdras 3,15: “Los que se pierden son más numerosos que los que se salvan”.

Jesús no respondió a esa pregunta, más teórica que práctica. Él hizo una llamada a la conversión diciendo que la vida eterna pide esfuerzo y exige el abandono de todo egoísmo. La “puerta estrecha” es una alusión al esfuerzo de una auténtica conversión. Además, la puerta no sólo es estrecha, sino que, además, puede cerrarse en cualquier momento; por eso la conversión no debe dejarse para mañana.

Jesús hizo una llamada apremiante a todos los hijos de Israel, a quienes fue enviado y que no acabaron de aceptar su mensaje y su persona. Jesús vino a los suyos y plantó su tienda en medio de Israel; pero esa proximidad física no sirvió de nada a sus paisanos porque no se convirtieron al Evangelio que Jesús anunció.

En verdad, “¿son pocos los que se salvan?”. Algunos contemporáneos de Jesús sostenían que todos se salvarían por pertenecer al pueblo de Israel; otros restringían el horizonte a pocos elegidos (como la secta de los testigos de Jehová señala que sólo se salvarán 144 mil). Jesús rompió el esquema afirmando que se trata de acceder a la salvación a través de una puerta angosta. Por lo tanto, lo importante es el empeño serio y personal por la búsqueda del Reino de Dios. Esta es la única garantía de estar por el camino que lleva a la luz de la salvación.

Así pues, es la elección de toda una vida de fe y de amor la que abre las puertas de la eternidad con Dios. Allá entrarán los agentes de paz y de justicia. Ellos escucharán las palabras de Jesús: “Vengan, benditos de mi Padre… Porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve enfermo y fueron a visitarme…” En la salvación entrarán todos los que con corazón puro y con una vida de amor se consagraron a Dios, ya que las fronteras de la salvación pasan por territorios espirituales que no se pueden fácilmente reducir a esquemas rígidos, como pretendían los fariseos contemporáneos de Jesús.