Una perrita sobrevive dos meses en una cueva

WASHINGTON (AP).— Jeff Bohnert había perdido toda esperanza de encontrar a su perra mezcla de caniche y basset hound luego de que desapareciera a principios de junio pasado. Dos meses después, recibió un mensaje de texto de un vecino: unas personas que exploraban una caverna cercana habían encontrado un canino. ¿Podría ser Abby?

Bohnert lo dudaba, pero sentía curiosidad. Así que fue al área de la caverna cerca de su casa en una zona rural de Missouri. Fue entonces cuando vio la foto que tomó uno de los rescatistas.

“Dije: ‘Ésa es mi perra’”, cuenta Bohnert.

Lo que hace que la historia de Abby sea aún más sorprendente es el hecho de que le faltan pocas semanas para cumplir 14 años. Sin embargo, de alguna manera se las arregló para sobrevivir sola casi 60 días, aparentemente la mayor parte o todos ellos en una cueva estéril, a oscuras y 14 grados Celsius.

Abby y la otra perra de Bohnert, Summer, hacen todo juntas, incluso portarse mal. El 9 de junio el par de mascotas se escapó de casa, recuerda su dueño. Ya había ocurrido antes pero en la zona rural cercana a Perryville, en el este de Missouri, no era un gran problema. Los animales corrían por los campos, quizá perseguían algo y luego volvían a casa.

Cuando Bohnert se despertó a la mañana siguiente, Summer había regresado con él, pero Abby no. “Nunca se separan. Me imaginé que había pasado algo malo. Quiero decir, ella es vieja. Podría ser que no hubiera aguantado el calor”.

Bohnert dio a conocer en Facebook la desaparición del animal y contactó a los vecinos y la policía, pero nadie había visto a Abby.

El 6 de agosto, Gerry Keene y otros cinco adultos, junto con cinco niños, entraron en la cueva Berome Moore para un día de exploración. Uno de los pequeños corrió delante del grupo y gritó a su padre: “¡Hay un perro aquí!”.

“La reacción de su padre fue: ‘Claro que no’”, recuerda Keene. Pero sí había uno.

“Estaba acostada, hecha bola”, añade Keene. “Levantó la cabeza y nos miró, pero no respondió a las órdenes. Parecía que se encontraba a punto de morir”.

Keene solicitó la ayuda de otro explorador de cuevas que se encontraba allí, Rick Haley. Sabían que Abby no podría caminar los 152 metros hacia la entrada, especialmente porque era a través de pasillos estrechos y una pendiente empinada.

Sensación cálida

Haley, quien tiene entrenamiento en rescates en cuevas, sacó de su camión una bolsa de lona y una manta. Pusieron la manta dentro de la bolsa y luego a la perra, que enseguida se prendió de la cálida manta, luego de semanas en el frío barro.

Sacar a Abby fue complicado dada su fragilidad.

“Era fundamental que no la manipuláramos bruscamente”, explica Haley. En las zonas rocosas, a través de pequeños pasillos, “la llevábamos a una distancia corta, la dejábamos en el suelo, luego nos movíamos delante de ella, nos acercábamos, la levantábamos y la poníamos delante”.

Poco después de encontrar a Abby, Keene se dirigió a casas cercanas para ver si alguien había perdido a su perro. Un vecino se puso en contacto con Bohnert, que vive lo suficientemente cerca del lugar como para poder verlo desde su casa.

Fue al sitio asumiendo que no podía ser Abby: ¿cómo podría un perro de 13 años haber sobrevivido a semejante experiencia?

Para su sorpresa, lo hizo y aproximadamente una hora y media después de comenzar el rescate estaba fuera. Uno de los rescatistas le dio a Abby un pedazo de carne. “Casi le come el dedo”, relata Keene. Muy pronto empezó a mostrarse animada.

Bohnert cree que Abby acabó en la cueva tras caer en un sumidero o una entrada oculta. Haley afirma que había huellas de patas por todas partes, lo que indica que inicialmente trató de salir.

Haley y Bohnert creen que finalmente se acurrucó y fue capaz de vivir esencialmente de su propia grasa corporal. “Estaba en modo de conservación”, expresa Bohnert.

Abby pesa normalmente unos 23 kilos; perdió la mitad de su peso corporal en la cueva. Desde que fue rescatada lo ha recuperado, igual que la voz, que probablemente perdió al ladrar pidiendo ayuda.

También ha vuelto a mover la cola, lo que demuestra que ha dejado atrás el trauma.

“Es increíble cómo está volviendo a ser ella misma”, considera Bohnert. “Vuelve a actuar como era antes”.