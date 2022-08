Expone Francisco Góngora Cervera trece pinturas

Al nobel talento de la plástica yucateca, Francisco Góngora Cervera, la alegría y la emoción le desbordan a falta de apenas un día para inaugurar su primera exposición en una galería como la del teatro José Peón Contreras, que le ha abierto las puertas en retribución a su determinación, perseverancia y ese ir descubriendo en el arte una forma de expresión que da sentido a su existencia.

“Preludio Accidental” es el título de esta muestra que consta de 13 obras, la mayoría óleos, realizadas por el artista de apenas 22 años de edad y estudiante de arquitectura de la Universidad Marista de Mérida, el cayó rendido ante el arte en galerías de Canadá e Italia, lugares a donde ha viajado por estudios.

El trayecto no ha sido fácil para Francisco, quien nació con columna bífida, que limita su capacidad motriz. Un accidente en cuatrimoto lo mandó a guardar cama más de seis meses, y fue entonces cuando sus trazos pasaron de la abstracción de su imaginación a lo concreto del lienzo.

“Cuando estuve estudiando en Canadá, era común que nos llevaran a galerías de arte como parte de las actividades y ahí tuve mis primeros encuentros con la pintura, admirando el trabajo de diversos artistas; más tarde, en Italia, ocurrió lo mismo. Desde entonces nació en mí el deseo de pintar, y de hecho pintar es lo que estuve haciendo por seis meses mientras guardé cama por el accidente que sufrí. Definitivamente el arte salvó mi vida y mis ganas de salir adelante”, comentó Francisco.

En búsqueda de un estilo definido o muy propio, el joven Góngora Cervera no puede encasillar su obra en un género preexistente, el simplemente disfruta creando y descubriendo, haciendo del trazo su pasión y del color su entrega, de entre sus obras de esta exposición existe por lo menos un tríptico, un acrílico y hasta una creación en técnica digital.

“La exposición se llama ‘Preludio Accidental’ porque surgió de repente, gracias al apoyo de una persona, Regina Alcocer Guillermo, que me animó a dar rienda suelta a la pintura y trabajar para tener obra suficiente para exponer, y gracias al apoyo de la maestra Loreto Villanueva, titular de la Sedeculta, que me brinda esta oportunidad; a mi tía Leticia Mendoza que siempre me respalda y anima, y a los maestros Rosa Arteaga Silva y Mario Torre, todos han sido artífices de este momento”, comentó.

Francisco reconoce que la vida es muy dura para algunas personas: “el saber sobreponerse es lo importante, en ocasiones la adversidad no te deja tener todo lo que deseas, pero desear y esforzarse son la llave para sobreponerse a la frustración; a mí la pintura me da vida, encontré una forma de expresión y la disfruto, Dios sabe a dónde me llevará”.— Emanuel Rincón Becerra