Alexis Álvarez se inició como autor devorando libros

Alexis Álvarez, joven autor yucateco, compartirá su quehacer como escritor y algunos de sus cuentos en el programa literario “Voz Viva, lectura en boca de su autor”, que se presentará en el Centro Cultural “José Martí”, mañana, a las 12 horas.

El autor, con 5 años de trayectoria literaria, detalló que compartirá la mesa con Antonio Flores.

Van a hablar de sus experiencias literarias, de cómo empezaron a escribir, cómo fue su primer acercamiento con los libros y sus procesos creativos y también sobre en qué genero se desenvuelven más.

Alexis Álvarez, de 30 años de edad, escribe cuentos y minificciones, historias muy breves que pueden ser desde una línea hasta máximo 300 palabras, en menos de una cuartilla.

“Yo me desenvuelvo más en eso y en cuento también, y desde hace como 4 años formo parte de un taller de cuentos que se llama Hipogeo, que sesiona en la biblioteca pública central ‘Manuel Cepeda Peraza’”.

Alexis estudia la carrera de Creación Literaria en el Centro Estatal de bellas Artes (CEBA). No es mucho el tiempo que está dedicado a las letras, pero, asegura, está produciendo obras.

Alrededor de los 15 años de edad, relata, su papá llegó a la casa con libros y le dijo que agarre los que quiera, los que le llamen la atención; tomó un par y con ellos comenzó a leer y le empezó a llamar la atención.

Y ya luego, en la escuela, con familiares, con amigos que tenían libros, veía qué libros tenían y comenzó a reunir dinero para comprar otros.

“Pasado el tiempo comencé a estudiar, seguía leyendo y escribía cositas pero nunca me había metido de lleno como tal, como un oficio, siempre estaba leyendo y tenía la inquietud de escribir, no lo hice hasta hace unos cinco años que comencé a mostrar mis textos, empecé a tallerear y buscar mejorar cada vez más”.

Alexis comparte que este es un trabajo constante y el principal consejo que le puede dar a alguien que quiera escribir es leer antes de todo. “Es leer, leer y leer”, subrayó. “Así tomes 20 cursos o vayas a todas las escuelas, si no lees, si no tienes ese hábito, no vas a llegar muy lejos”.

De todo eso hablará en el evento y leerá algunas minificciones.

Comenta que estos eventos de voz viva a cargo de los autores, para encontrarse con el público, son geniales porque desde hace tiempo no había un espacio dedicado exclusivamente para que los autores se den a conocer y muestren su obra, y qué mejor que sea ahí, en el Centro Cutural “José Martí”.

La entrada al evento es gratuita.— Claudia Ivonne Sierra Medina